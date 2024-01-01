Bana Dokunma Şarkı Sözleri
Çağrı Bana Dokunma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çağrı Bana Dokunma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bana Dokunma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şu an her şeyi söyleyebilirim
Kalbini çok kötü kırabilirim
Bütün anıları yok edebilirim
Seni silebilirim
***
İstersem seni bırakıp gidebilirim
Bizi burada hemen bitirebilirim
Sana saygımı yitirebilirim
Seni unutabilirim
***
Şansın varken tut elimden, gönderme!
Cesur ol! sakinleşmemi bekleme!
Bir adım at artık! ya da
Bana dokunma, bana dokunma, bana dokunma!
***
Yaklaşma yanıma! uzakta dur! yaklaşma yanıma!
Uğraşma boşuna! hata olur. Kal tek başına!
***
Şu an her şeyi söyleyebilirim
Kalbini çok kötü kırabilirim
Bütün anıları yok edebilirim
Seni silebilirim
***
İstersem seni bırakıp gidebilirim
Bizi burada hemen bitirebilirim
Sana saygımı yitirebilirim
Seni unutabilirim
***
Şansın varken tut elimden, gönderme!
Cesur ol! sakinleşmemi bekleme!
Bir adım at artık! ya da
Bana dokunma, bana dokunma, bana dokunma!
***
Yaklaşma yanıma! uzakta dur! yaklaşma yanıma!
Uğraşma boşuna! hata olur . Kal tek başına!
***
Bana bakma! beni üzeceksen...
Daha fazla yanımda durma!
Yapma! beni yorma! bana dokunma!
Bana bakma!
***
Yaklaşma yanma! uzakta dur! yaklaşma yanıma!
Bana bakma!
Uğraşma boşuna! hata olur . Kal tek başına
Bana bakma!
-
Kalbim çok soğuklarda kaldı
Buz oldu kimseye ısınmadı
Seni ellere kim bıraktı
Neden kimse halimi sormadı
***
Düşün biraz konuşmadan önce
Nerden geldim bilmiyorsun
Mantıksız kararlar verme
Beni daha o kadar tanımıyorsun
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensiz boştur
Sensiz boştur
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensiz boştur
Sensiz boştur
***
Kalbim çok soğuklarda kaldı
Buz oldu kimseye ısınmadı
Seni ellere kim bıraktı
Neden kimse halimi sormadı
***
Düşün biraz konuşmadan önce
Nerden geldim bilmiyorsun
Mantıksız kararlar verme
Beni daha o kadar tanımıyorsun
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensiz boştur
Sensiz boştur
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensz boştur
Sensiz boştur