Şu an her şeyi söyleyebilirim Kalbini çok kötü kırabilirim Bütün anıları yok edebilirim Seni silebilirim *** İstersem seni bırakıp gidebilirim Bizi burada hemen bitirebilirim Sana saygımı yitirebilirim Seni unutabilirim *** Şansın varken tut elimden, gönderme! Cesur ol! sakinleşmemi bekleme! Bir adım at artık! ya da Bana dokunma, bana dokunma, bana dokunma! *** Yaklaşma yanıma! uzakta dur! yaklaşma yanıma! Uğraşma boşuna! hata olur. Kal tek başına! *** Şu an her şeyi söyleyebilirim Kalbini çok kötü kırabilirim Bütün anıları yok edebilirim Seni silebilirim *** İstersem seni bırakıp gidebilirim Bizi burada hemen bitirebilirim Sana saygımı yitirebilirim Seni unutabilirim *** Şansın varken tut elimden, gönderme! Cesur ol! sakinleşmemi bekleme! Bir adım at artık! ya da Bana dokunma, bana dokunma, bana dokunma! *** Yaklaşma yanıma! uzakta dur! yaklaşma yanıma! Uğraşma boşuna! hata olur . Kal tek başına! *** Bana bakma! beni üzeceksen... Daha fazla yanımda durma! Yapma! beni yorma! bana dokunma! Bana bakma! *** Yaklaşma yanma! uzakta dur! yaklaşma yanıma! Bana bakma! Uğraşma boşuna! hata olur . Kal tek başına Bana bakma!