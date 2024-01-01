Film Metni Düşündüm deme yalan söyleme Uzak oldun en zor günümde Kırılırmı kalbim kendine bir kez sormadın Rolunu en güzel sen oynadın Buydu onlardan tek farkın Giderken dönüp halime bir kez bakmadın *** Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım *** Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım *** Ahhhhhh Unutma hiç aşkın kıymetini Ne roman ne de film metini Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli Unutma hiiiç Unutma hiç aşkın kıymetini Ne roman ne de film metini Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli Unutma hiiiç *** Düşündüm deme yalan söyleme Uzak oldun en zor günümde Kırılır mı kalbim kendine bir kez sormadın Rolünü en güzel sen oynadın Buydu onlardan tek farkın Giderken dönüp halime bir kez bakmadın *** Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım *** Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım *** Unutma hiç aşkın kıymetini Ne roman ne de film metini Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli Unutma hiç Unutma hiç aşkın kıymetini Ne roman ne de film metini Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli Unutma hiç

Çarşamba Bu çarşamba gidiyorum biletimi aldırdım Güven olmaz bak bana yine sana tur bindiriyorum Kötü sözlere hiç gerek yok sınırımı sildirdim Sana hep beddua ettim kal sen durumu düşün *** Macunu ortadan sıktığın için Sabahları suratını astığın için Geceleri kumandamı aldığın için Deliriyordum ben için, için *** Hesabı bana ödettirdiğin için Her gece camda beklettiğin için Milleti evime doldurduğun için Terk ediliyorsun anla artık *** Sözleri yüzüne söyleyemem Nefreti gördüm gözümle saklayamam Sözlerimi yüzüne söyleyemem Nefreti gördüm gözümle saklayamam Ahhhhhh ahhhhhh *** Bu şarkıyla beni yemeğe davet ettiğin Üç saat boyunca öküz gibi yiyip, yiyip Tek kelime konuşmadan oturdun Ve bana hesabı ödettiğin kafeden çıktıktan sonra Arabamda yazdım *** Bu duruma gülemedim ağlayamadım Aslında Ogün senin bir şarkı istediğin Ancak hatalarının son noktasıydı Terk ediliyorsun anla artık

Gücüm Yok Öyle sabır gerek ki senle uğraşmam için Tahammülüm kalsaydı inan yapabilirdim Bende olmayan şeyi sana nasıl verebilirim Parayla satılsaydı gidip alabilirdim *** Gücüm yok hiç gücüm yok Kendime yeni bir yol çizdim artık şansım yok Gücüm yok sana gücüm yok Bana akıl vermeye kalkma senin aklın yok *** Yalnız kalmazsın yalnız uyanmazsın sen Senin gibi insanlar mutsuz olmaz zaten Bende karanlıktan senin gibilerden hiç korkmam Hiç korkmam korksam da seni bağlamaz zaten *** Gücüm yok hiç gücüm yok Kendime yeni bir yol çizdim artık şansım yok Gücüm yok sana gücüm yok Bana akıl vermeye kalkma senin aklın yok

Günah Neler oluyor bilmesen de Çözmeyi hiç denemesen de Umurunda değil yine dünya Boşa dönüyor yazık günah her şeye Ne tarafa baksan yalandan makara Nereye kaçsan gereksiz tantana Koşullu ilişkiler çarptırılmış realite Bencil eller dünyamızın her köşesinde Umurunda mı sence o zombinin gülmesi Ya tutunamayan kutup ayılarının acımasız eziyeti İnsanlar para için neler yapmadı ki Katliam sömürge yavru foklar ticareti Daha sayayım mı beyler bence gayet yeterli Kendimizi kandırmayın fişimiz çoktan çekildi Ekonomik krizlerle oyalıyorsunuz milleti Global bilinçsizlik hepimizi kör etti Herkese yetecek kadar vardı buralarda Aç gözlü olmaya hiç gerek yoktu Sayın Amerika Bize lazım olan düşüncenin temizi Ona odaklan daima yaşat içinde pozitifliği Neler oluyor bilmesen de Çözmeyi hiç denemesen de Umurunda değil yine dünya

Kapıyı Kapat Özel bir günde kavuştum sana Ses vermedin bile kayboldum yollarında Gözyaşlarımı sildim yine sen görmeden Sevemem kimseyi ben gerçekten sevilmeden *** Ne yetmedi ne az geldi Sana bilemem Bekleme artık boşuna Sana bir şey veremem *** Kapıyı kapat sessizce Rahatsız ettin yeterince Mecbursan konuşmaya Son sözünü söyle

Yıkarım Ortalığı Geçmişteki her şey bir gün unutulacak Kimse kimseye hesap sormayacak Yaptığın her şey sanma karın olacak sana Cennetin kapısı açılmayacak *** Döndüremez kimse beni kararımdan Vazgeçemem artık sensiz hayatımdan *** Hayatta hep kazanmak yok Eskiye dönmen gerek yok Her günün yeni umut olmalı *** Hayatta hep kazanmak yok Eskiye dönmen gerek yok Gün gelir yine yıkarım ortalığı Offff Üzgünüm ama yıkıcam ortalığı

Yıkarım Ortalığı (Akustik) Geçmişteki her şey bir gün unutulacak Kimse kimseye hesap sormayacak Yaptığın her şey sanma karın olacak sana Cennetin kapısı açılmayacak *** Döndüremez kimse beni kararımdan Vazgeçemem artık sensiz hayatımdan *** Hayatta hep kazanmak yok Eskiye dönmen gerek yok Her günün yeni umut olmalı *** Hayatta hep kazanmak yok Eskiye dönmen gerek yok Gün gelir yine yıkarım ortalığı Offff Üzgünüm ama yıkıcam ortalığı