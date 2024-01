Bu çarşamba gidiyorum biletimi aldırdım Güven olmaz bak bana yine sana tur bindiriyorum Kötü sözlere hiç gerek yok sınırımı sildirdim Sana hep beddua ettim kal sen durumu düşün *** Macunu ortadan sıktığın için Sabahları suratını astığın için Geceleri kumandamı aldığın için Deliriyordum ben için, için *** Hesabı bana ödettirdiğin için Her gece camda beklettiğin için Milleti evime doldurduğun için Terk ediliyorsun anla artık *** Sözleri yüzüne söyleyemem Nefreti gördüm gözümle saklayamam Sözlerimi yüzüne söyleyemem Nefreti gördüm gözümle saklayamam Ahhhhhh ahhhhhh *** Bu şarkıyla beni yemeğe davet ettiğin Üç saat boyunca öküz gibi yiyip, yiyip Tek kelime konuşmadan oturdun Ve bana hesabı ödettiğin kafeden çıktıktan sonra Arabamda yazdım *** Bu duruma gülemedim ağlayamadım Aslında Ogün senin bir şarkı istediğin Ancak hatalarının son noktasıydı Terk ediliyorsun anla artık

Neler oluyor bilmesen de Çözmeyi hiç denemesen de Umurunda değil yine dünya Boşa dönüyor yazık günah her şeye Ne tarafa baksan yalandan makara Nereye kaçsan gereksiz tantana Koşullu ilişkiler çarptırılmış realite Bencil eller dünyamızın her köşesinde Umurunda mı sence o zombinin gülmesi Ya tutunamayan kutup ayılarının acımasız eziyeti İnsanlar para için neler yapmadı ki Katliam sömürge yavru foklar ticareti Daha sayayım mı beyler bence gayet yeterli Kendimizi kandırmayın fişimiz çoktan çekildi Ekonomik krizlerle oyalıyorsunuz milleti Global bilinçsizlik hepimizi kör etti Herkese yetecek kadar vardı buralarda Aç gözlü olmaya hiç gerek yoktu Sayın Amerika Bize lazım olan düşüncenin temizi Ona odaklan daima yaşat içinde pozitifliği Neler oluyor bilmesen de Çözmeyi hiç denemesen de Umurunda değil yine dünya

Geçmişteki her şey bir gün unutulacak Kimse kimseye hesap sormayacak Yaptığın her şey sanma karın olacak sana Cennetin kapısı açılmayacak *** Döndüremez kimse beni kararımdan Vazgeçemem artık sensiz hayatımdan *** Hayatta hep kazanmak yok Eskiye dönmen gerek yok Her günün yeni umut olmalı *** Hayatta hep kazanmak yok Eskiye dönmen gerek yok Gün gelir yine yıkarım ortalığı Offff Üzgünüm ama yıkıcam ortalığı