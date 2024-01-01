Sen istemesende benim hayallerim var Kaçır gündüzleri, yalnız gecelerim var Sevesim var böyle gider benden aşk Nefret edene kadar *** Senin bi tek yolun bi çok yalanların var Benim kırmızı saçlarım birde aşkım var Sevesim var böyle gider benden aşk Nefret edene kadar *** Arkadaş mı kalalım, yok artık daha neler Benim aşkım alaturka sana iyi eğlenceler *** Çaldılar mı kalpli donunu Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim *** Çaldılar mı kalpli donunu Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim *** Sen istemesen de benim hayallerim var Kaçır gündüzleri, yalnız gecelerim var Sevesim var böyle gider benden aşk Nefret edene kadar *** Senin bi tek yolun bi çok yalanların var Benim kırmızı saçlarım birde aşkım var Sevesim var böyle gider benden aşk Nefret edene kadar *** Arkadaş mı kalalım, yok artık daha neler Benim aşkım alaturka sana iyi eğlenceler *** Çaldılar mı kalpli donunu Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim *** Çaldılar mı kalpli donunu Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim Hala mutlu değilim Neden mutlu değilim ben Neden mutlu değilim ben Neden mutlu değilim ben