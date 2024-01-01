Neden Mutlu Değilim Şarkı Sözleri
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Çağrı
Neden Mutlu Değilim
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Sen istemesende benim hayallerim var
Kaçır gündüzleri, yalnız gecelerim var
Sevesim var böyle gider benden aşk
Nefret edene kadar
***
Senin bi tek yolun bi çok yalanların var
Benim kırmızı saçlarım birde aşkım var
Sevesim var böyle gider benden aşk
Nefret edene kadar
***
Arkadaş mı kalalım, yok artık daha neler
Benim aşkım alaturka sana iyi eğlenceler
***
Çaldılar mı kalpli donunu
Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu
Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim
***
Çaldılar mı kalpli donunu
Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu
Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim
***
Sen istemesen de benim hayallerim var
Kaçır gündüzleri, yalnız gecelerim var
Sevesim var böyle gider benden aşk
Nefret edene kadar
***
Senin bi tek yolun bi çok yalanların var
Benim kırmızı saçlarım birde aşkım var
Sevesim var böyle gider benden aşk
Nefret edene kadar
***
Arkadaş mı kalalım, yok artık daha neler
Benim aşkım alaturka sana iyi eğlenceler
***
Çaldılar mı kalpli donunu
Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu
Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim
***
Çaldılar mı kalpli donunu
Gel sür yerlere şimdi kargaburnunu
Biliyordum en baştan sonunu neden mutlu değilim, neden mutlu değilim
Hala mutlu değilim
Neden mutlu değilim ben
Neden mutlu değilim ben
Neden mutlu değilim ben