Odalarda Işıksızım Şarkı Sözleri
Çağrı Odalarda Işıksızım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Çağrı Odalarda Işıksızım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Odalarda Işıksızım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Kalbim çok soğuklarda kaldı
Buz oldu kimseye ısınmadı
Seni ellere kim bıraktı
Neden kimse halimi sormadı
***
Düşün biraz konuşmadan önce
Nerden geldim bilmiyorsun
Mantıksız kararlar verme
Beni daha o kadar tanımıyorsun
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensiz boştur
Sensiz boştur
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensiz boştur
Sensiz boştur
***
Kalbim çok soğuklarda kaldı
Buz oldu kimseye ısınmadı
Seni ellere kim bıraktı
Neden kimse halimi sormadı
***
Düşün biraz konuşmadan önce
Nerden geldim bilmiyorsun
Mantıksız kararlar verme
Beni daha o kadar tanımıyorsun
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensiz boştur
Sensiz boştur
***
Sen yorulmuşsun ama
Benim derdim senden çoktu
Senden çoktur
***
Sen çok dolmuşsun ama
Benim kalbim sensz boştur
Sensiz boştur
-
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
Öper iki hece
İsmi dudaklarım
La-fa-la-sol
La-fa-la-sol
***
Sokakları kamçılıyor
Rüzgarın sesi
Gözlerim yanıyor
Yağmur öncesi
Her vesile ellerim
Ellerini arıyor
Her yanımı sarıyor
O müthiş acıların
***
Beni anlamadın ya
Ben ona yanıyorum
-
Odalarda ışıksızım
katıksızım, viraneyim...
seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim.
Kanım aksın ki...
terk etmem seni, peşindeyim yar.
***
Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar.
Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar.
bir ömür bu zindanlarda
ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana...
***
Davalı ben, davacı ben,
yorgunum bu celselerden...
Dargınım sana!
***
Posta posta hatıralar, voltalarda yar,
ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar...
***
Odalarda Işıksızım..!
-
Sen
Ben istemeden
Hiçbir şey yapmıyorsun
Bir mektup yazıp
Atmıyorsun
Ya da
Gece yarısı
Çalsa telefonlarım
Seni daha çok severim
Biliyor musun
Sen ben istemeden
Hiçbir şey yapmıyorsun
Benim yazdığım gibi yazmalı
Benim aradığım gibi aramalısın beni
Bir yanın hep eksik olmalı
O yanını benimle tamamlamalısın
Benim sevmekten anladiğim bu
Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun
Dün gece kaç kez çaldı telefonların
Ya yoktun, ya uyuyordun
Farketmez, anlıyor musun
Sen,
Ben istemeden
Hiçbir şey
Yapmıyorsun
-
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
Başıboş saatlerde
Çözülür ipleri dünyanın
***
Başıboş saatlerde
Kararır gözleri sevdanın
Başıboş saatlerde
Alırım koynuma sevgilimi
***
Onsuz olmaz
Çok alıştım
Dayanamam
Çok çalıştım
***
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
Bir gün olmazsa
Bir gün mutlaka
-
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Yalan mı?
Tuhaf mı?
Yoksa inanmadın mı?
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
Bir aslan miyav dedi
Minik fare kükredi
Fareden korktu kedi
Kedi pır uçuverdi
-
Ah başım dumanlı
Dalmışım akşamlara
Ah feleksiz yıllar
Dem vurur aynalarda
Düşmanım zamanlara
Her gün ömrümden gider
Sevmeye zaman
Bana daha çok gün lazım
Al beni sana
Ver seni bana
Sultanım
Al beni sana
Ver seni bana
Sultanım
İhanetler içinden
Gülüp geçtim nihayet
Sevgiye selam
Sevmeye devam
Sultanım
La la la
Sol yanım sarhoş
La la la
Son kadehlerde
La la la
Nerdesin nerde
La la la
Son kadehlerde
Nanay da nay nanay
Canım sultanım
Nanay da nay nanay
Canım sultanım
Nanay da nay
Nanay da nay
Ah başım dumanlı
Dalmışım akşamlara
Ah feleksiz yıllar
Dem vurur aynalarda
Düşmanım zamanlara
Her gün ömrümden gider
Sevmeye zaman
Bana daha çok gün lazım
Al beni sana
Ver seni bana
Sultanım
Al beni sana
Ver seni bana
Sultanım
İhanetler içinden
Gülüp geçtim nihayet
Sevgiye selam
Sevmeye devam
Sultanım
La la la
Sol yanım sarhoş
La la la
Son kadehlerde
La la la
Nerdesin nerde
La la la
Son kadehlerde
Nanay da nay nanay
Canım sultanım
Nanay da nay nanay
Hanım sultanım
Nanay da nay
Nanay da nay
Ah başım dumanlı
Dalmışım akşamlara
Ah feleksiz yıllar
Dem vurur aynalarda
Düşmanım zamanlara
Her gün ömrümden gider
Sevmeye zaman
Bana daha çok gün lazım
Al beni sana
Ver seni bana
Sultanım
-
Bir geçen yazın sonrası
Sonbahar sancısı
Nar tanem
İçimde bitmeyen aşkların
Yarım kalan şarkısı
Nar tanem
Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık
Geceler her gün daha uzuyor nar tanem
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Lala lala lal lala lay la la
Lalay lala la lal la larala la lal la
Lala lal lala lay la la
Lalay lala la lal la
Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı
Nar tanem
Dışarıda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar
Nar tanem
Ne zaman ne zaman geleceksin sen
Ne zaman kavuşmak sana nar tanem
Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar
Ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler dağlarda nar tanem
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler (ateşler ateşler)
Ve senin sevgin gönlümde
Yanar ateşler (ateşler ateşler)
Ve senin sevgin gönlümde
Lala lala lal lala lay la la
Lalay lala la lal la larala la lal la
Lala lal lala lay la la
Lalay lala la lal la larala la lal la
Lala lal lala lay la la
Lalay lala la lal la larala la mmm mm
Mmm-
-
Kırmızı pabuçları duruyor başucunda
Başı düşmüş yastığa uyuyor mışıl mışıl
E bebeğim e
Minik minik kolları düşmüş iki yanına
Dalmış pembe düşlere dünyalardan habersiz
E bebeğim e
Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim e
Minicik yastığını paylaşmış bebeğiyle
Alacaklarmış gibi sarılmış elleriyle
E bebeğim e
Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana
Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim
Günün günden güzel olsun
E bebeğim e
-
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
El ayak çekilince
Sohbetler tükenince
Dostlar eve gidince
Bu geceler işkence
***
Öper iki hece
İsmi dudaklarım
La-fa-la-sol
La-fa-la-sol
***
Sokakları kamçılıyor
Rüzgarın sesi
Gözlerim yanıyor
Yağmur öncesi
Her vesile ellerim
Ellerini arıyor
Her yanımı sarıyor
O müthiş acıların
***
Beni anlamadın ya
Ben ona yanıyorum