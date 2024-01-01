Sensiz Kalbim çok soğuklarda kaldı Buz oldu kimseye ısınmadı Seni ellere kim bıraktı Neden kimse halimi sormadı *** Düşün biraz konuşmadan önce Nerden geldim bilmiyorsun Mantıksız kararlar verme Beni daha o kadar tanımıyorsun *** Sen yorulmuşsun ama Benim derdim senden çoktu Senden çoktur *** Sen çok dolmuşsun ama Benim kalbim sensiz boştur Sensiz boştur *** Sen yorulmuşsun ama Benim derdim senden çoktu Senden çoktur *** Sen çok dolmuşsun ama Benim kalbim sensiz boştur Sensiz boştur *** Kalbim çok soğuklarda kaldı Buz oldu kimseye ısınmadı Seni ellere kim bıraktı Neden kimse halimi sormadı *** Düşün biraz konuşmadan önce Nerden geldim bilmiyorsun Mantıksız kararlar verme Beni daha o kadar tanımıyorsun *** Sen yorulmuşsun ama Benim derdim senden çoktu Senden çoktur *** Sen çok dolmuşsun ama Benim kalbim sensiz boştur Sensiz boştur *** Sen yorulmuşsun ama Benim derdim senden çoktu Senden çoktur *** Sen çok dolmuşsun ama Benim kalbim sensz boştur Sensiz boştur

Beni Anlamadın Ya El ayak çekilince Sohbetler tükenince Dostlar eve gidince Bu geceler işkence *** El ayak çekilince Sohbetler tükenince Dostlar eve gidince Bu geceler işkence *** Öper iki hece İsmi dudaklarım La-fa-la-sol La-fa-la-sol *** Sokakları kamçılıyor Rüzgarın sesi Gözlerim yanıyor Yağmur öncesi Her vesile ellerim Ellerini arıyor Her yanımı sarıyor O müthiş acıların *** Beni anlamadın ya Ben ona yanıyorum

Odalarda Işıksızım Odalarda ışıksızım katıksızım, viraneyim... seni sensiz duvarlara yazan benim, divaneyim. Kanım aksın ki... terk etmem seni, peşindeyim yar. *** Ellerimsin, gözlerimsin, inanmazsın yar. Ben perişan, günlerim dar, anlamazsın yar. bir ömür bu zindanlarda ellerimsin, gözlerimsin mahkumum sana... *** Davalı ben, davacı ben, yorgunum bu celselerden... Dargınım sana! *** Posta posta hatıralar, voltalarda yar, ben perişan günlerim dar, anlamazsın yar... *** Odalarda Işıksızım..!

İçimden Geldiği Gibi Sen Ben istemeden Hiçbir şey yapmıyorsun Bir mektup yazıp Atmıyorsun Ya da Gece yarısı Çalsa telefonlarım Seni daha çok severim Biliyor musun Sen ben istemeden Hiçbir şey yapmıyorsun Benim yazdığım gibi yazmalı Benim aradığım gibi aramalısın beni Bir yanın hep eksik olmalı O yanını benimle tamamlamalısın Benim sevmekten anladiğim bu Sen ben istemeden hiçbir şey yapmıyorsun Dün gece kaç kez çaldı telefonların Ya yoktun, ya uyuyordun Farketmez, anlıyor musun Sen, Ben istemeden Hiçbir şey Yapmıyorsun

Başıboş Saatlerde Başıboş saatlerde Alırım koynuma sevgilimi Başıboş saatlerde Çözülür ipleri dünyanın *** Başıboş saatlerde Kararır gözleri sevdanın Başıboş saatlerde Alırım koynuma sevgilimi *** Onsuz olmaz Çok alıştım Dayanamam Çok çalıştım *** Bir gün olmazsa Bir gün mutlaka Bir gün olmazsa Bir gün mutlaka

Bir Aslan Miyav Dedi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi Bir aslan miyav dedi Minik fare kükredi Fareden korktu kedi Kedi pır uçuverdi

Sultanım Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım Al beni sana Ver seni bana Sultanım İhanetler içinden Gülüp geçtim nihayet Sevgiye selam Sevmeye devam Sultanım La la la Sol yanım sarhoş La la la Son kadehlerde La la la Nerdesin nerde La la la Son kadehlerde Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay Nanay da nay Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım Al beni sana Ver seni bana Sultanım İhanetler içinden Gülüp geçtim nihayet Sevgiye selam Sevmeye devam Sultanım La la la Sol yanım sarhoş La la la Son kadehlerde La la la Nerdesin nerde La la la Son kadehlerde Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay nanay Hanım sultanım Nanay da nay Nanay da nay Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım

Ve Senin Sevgin Bir geçen yazın sonrası Sonbahar sancısı Nar tanem İçimde bitmeyen aşkların Yarım kalan şarkısı Nar tanem Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık Geceler her gün daha uzuyor nar tanem Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Lala lala lal lala lay la la Lalay lala la lal la larala la lal la Lala lal lala lay la la Lalay lala la lal la Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı Nar tanem Dışarıda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar Nar tanem Ne zaman ne zaman geleceksin sen Ne zaman kavuşmak sana nar tanem Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler (ateşler ateşler) Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler (ateşler ateşler) Ve senin sevgin gönlümde Lala lala lal lala lay la la Lalay lala la lal la larala la lal la Lala lal lala lay la la Lalay lala la lal la larala la lal la Lala lal lala lay la la Lalay lala la lal la larala la mmm mm Mmm-

E Bebeğim Kırmızı pabuçları duruyor başucunda Başı düşmüş yastığa uyuyor mışıl mışıl E bebeğim e Minik minik kolları düşmüş iki yanına Dalmış pembe düşlere dünyalardan habersiz E bebeğim e Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim Günün günden güzel olsun E bebeğim e Minicik yastığını paylaşmış bebeğiyle Alacaklarmış gibi sarılmış elleriyle E bebeğim e Günlerin getirdiği mutluluk olsun sana Sevdiğin ve sevildiğin bir hayatı sür bebeğim Günün günden güzel olsun E bebeğim e