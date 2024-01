El ayak çekilince Sohbetler tükenince Dostlar eve gidince Bu geceler işkence *** El ayak çekilince Sohbetler tükenince Dostlar eve gidince Bu geceler işkence *** Öper iki hece İsmi dudaklarım La-fa-la-sol La-fa-la-sol *** Sokakları kamçılıyor Rüzgarın sesi Gözlerim yanıyor Yağmur öncesi Her vesile ellerim Ellerini arıyor Her yanımı sarıyor O müthiş acıların *** Beni anlamadın ya Ben ona yanıyorum

Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım Al beni sana Ver seni bana Sultanım İhanetler içinden Gülüp geçtim nihayet Sevgiye selam Sevmeye devam Sultanım La la la Sol yanım sarhoş La la la Son kadehlerde La la la Nerdesin nerde La la la Son kadehlerde Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay Nanay da nay Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım Al beni sana Ver seni bana Sultanım İhanetler içinden Gülüp geçtim nihayet Sevgiye selam Sevmeye devam Sultanım La la la Sol yanım sarhoş La la la Son kadehlerde La la la Nerdesin nerde La la la Son kadehlerde Nanay da nay nanay Canım sultanım Nanay da nay nanay Hanım sultanım Nanay da nay Nanay da nay Ah başım dumanlı Dalmışım akşamlara Ah feleksiz yıllar Dem vurur aynalarda Düşmanım zamanlara Her gün ömrümden gider Sevmeye zaman Bana daha çok gün lazım Al beni sana Ver seni bana Sultanım