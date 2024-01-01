Çağrı Şarkı Sözleri
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Haklısın bitmeli çok geç kaldık hatta
Uzatmayalım sen bilirsin,
Haklısın bitmeli çok geç kaldık hatta
Uzatmayalım gel de bitsin,
***
Yorulduk en sonunda
Savaşmanın yanında
Üzüldük biz biraz daha yazık,
Yorulduk en sonunda,
***
Savaşmanın yanında
Üzüldük biz birada yazık
Zorla sürmez aşk sürekli bir sebep ister,
***
Kalmamış bizde aynı hisler,
Zorla sürmez aşk sürekli bir sebep ister,
Kalmamış bizde bazı hisler aynı hisler.
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Bu çarşamba gidiyorum biletimi aldırdım
Güven olmaz bak bana yine sana tur bindiriyorum
Kötü sözlere hiç gerek yok sınırımı sildirdim
Sana hep beddua ettim kal sen durumu düşün
***
Macunu ortadan sıktığın için
Sabahları suratını astığın için
Geceleri kumandamı aldığın için
Deliriyordum ben için, için
***
Hesabı bana ödettirdiğin için
Her gece camda beklettiğin için
Milleti evime doldurduğun için
Terk ediliyorsun anla artık
***
Sözleri yüzüne söyleyemem
Nefreti gördüm gözümle saklayamam
Sözlerimi yüzüne söyleyemem
Nefreti gördüm gözümle saklayamam
Ahhhhhh ahhhhhh
***
Bu şarkıyla beni yemeğe davet ettiğin
Üç saat boyunca öküz gibi yiyip, yiyip
Tek kelime konuşmadan oturdun
Ve bana hesabı ödettiğin kafeden çıktıktan sonra
Arabamda yazdım
***
Bu duruma gülemedim ağlayamadım
Aslında Ogün senin bir şarkı istediğin
Ancak hatalarının son noktasıydı
Terk ediliyorsun anla artık
-
Düşündüm deme yalan söyleme
Uzak oldun en zor günümde
Kırılırmı kalbim kendine bir kez sormadın
Rolunu en güzel sen oynadın
Buydu onlardan tek farkın
Giderken dönüp halime bir kez bakmadın
***
Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım
Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım
***
Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım
Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım
***
Ahhhhhh
Unutma hiç aşkın kıymetini
Ne roman ne de film metini
Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli
Unutma hiiiç
Unutma hiç aşkın kıymetini
Ne roman ne de film metini
Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli
Unutma hiiiç
***
Düşündüm deme yalan söyleme
Uzak oldun en zor günümde
Kırılır mı kalbim kendine bir kez sormadın
Rolünü en güzel sen oynadın
Buydu onlardan tek farkın
Giderken dönüp halime bir kez bakmadın
***
Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım
Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım
***
Sanmayın ki bu benim ilk yanlışım
Sonunu bile bile yine kaderi zorlamışım
***
Unutma hiç aşkın kıymetini
Ne roman ne de film metini
Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli
Unutma hiç
Unutma hiç aşkın kıymetini
Ne roman ne de film metini
Yazmaz hiç herkes kendi çözmeli
Unutma hiç
-
Öyle sabır gerek ki senle uğraşmam için
Tahammülüm kalsaydı inan yapabilirdim
Bende olmayan şeyi sana nasıl verebilirim
Parayla satılsaydı gidip alabilirdim
***
Gücüm yok hiç gücüm yok
Kendime yeni bir yol çizdim artık şansım yok
Gücüm yok sana gücüm yok
Bana akıl vermeye kalkma senin aklın yok
***
Yalnız kalmazsın yalnız uyanmazsın sen
Senin gibi insanlar mutsuz olmaz zaten
Bende karanlıktan senin gibilerden hiç korkmam
Hiç korkmam korksam da seni bağlamaz zaten
***
Gücüm yok hiç gücüm yok
Kendime yeni bir yol çizdim artık şansım yok
Gücüm yok sana gücüm yok
Bana akıl vermeye kalkma senin aklın yok
-
Neler oluyor bilmesen de
Çözmeyi hiç denemesen de
Umurunda değil yine dünya
Boşa dönüyor yazık günah her şeye
Ne tarafa baksan yalandan makara
Nereye kaçsan gereksiz tantana
Koşullu ilişkiler çarptırılmış realite
Bencil eller dünyamızın her köşesinde
Umurunda mı sence o zombinin gülmesi
Ya tutunamayan kutup ayılarının acımasız eziyeti
İnsanlar para için neler yapmadı ki
Katliam sömürge yavru foklar ticareti
Daha sayayım mı beyler bence gayet yeterli
Kendimizi kandırmayın fişimiz çoktan çekildi
Ekonomik krizlerle oyalıyorsunuz milleti
Global bilinçsizlik hepimizi kör etti
Herkese yetecek kadar vardı buralarda
Aç gözlü olmaya hiç gerek yoktu Sayın Amerika
Bize lazım olan düşüncenin temizi
Ona odaklan daima yaşat içinde pozitifliği
Neler oluyor bilmesen de
Çözmeyi hiç denemesen de
Umurunda değil yine dünya
-
Özel bir günde kavuştum sana
Ses vermedin bile kayboldum yollarında
Gözyaşlarımı sildim yine sen görmeden
Sevemem kimseyi ben gerçekten sevilmeden
***
Ne yetmedi ne az geldi
Sana bilemem
Bekleme artık boşuna
Sana bir şey veremem
***
Kapıyı kapat sessizce
Rahatsız ettin yeterince
Mecbursan konuşmaya
Son sözünü söyle
-
Geçmişteki her şey bir gün unutulacak
Kimse kimseye hesap sormayacak
Yaptığın her şey sanma karın olacak sana
Cennetin kapısı açılmayacak
***
Döndüremez kimse beni kararımdan
Vazgeçemem artık sensiz hayatımdan
***
Hayatta hep kazanmak yok
Eskiye dönmen gerek yok
Her günün yeni umut olmalı
***
Hayatta hep kazanmak yok
Eskiye dönmen gerek yok
Gün gelir yine yıkarım ortalığı
Offff Üzgünüm ama yıkıcam ortalığı
-
Geçmişteki her şey bir gün unutulacak
Kimse kimseye hesap sormayacak
Yaptığın her şey sanma karın olacak sana
Cennetin kapısı açılmayacak
***
Döndüremez kimse beni kararımdan
Vazgeçemem artık sensiz hayatımdan
***
Hayatta hep kazanmak yok
Eskiye dönmen gerek yok
Her günün yeni umut olmalı
***
Hayatta hep kazanmak yok
Eskiye dönmen gerek yok
Gün gelir yine yıkarım ortalığı
Offff Üzgünüm ama yıkıcam ortalığı