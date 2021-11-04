DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Cahit Berkay
Cahit Berkay

Cahit Berkay

9 Parça | 27:29

Moğollar grubunun kurucusu Cahit Berkay'ın Yeşilçam filmleri için yapmış olduğu müzikleri dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Cahit Berkay'ın Çiçek Abbas, Devlerin Aşkı ve Dila Hanım filmleri için yaptığı müzikler...
DİNLE LİSTEME EKLE
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Güler misin, ağlar mısın? Enstrümantal

Cahit Berkay 03:04
02

Alyazmalım Enstrümantal

Cahit Berkay 04:39
03

Öğretmen Enstrümantal

Cahit Berkay 03:17
04

Devlerin Aşkı Enstrümantal

Cahit Berkay 03:25
05

Dila Hanım Enstrümantal

Cahit Berkay 02:45
06

Çiçek Abbas

Cahit Berkay 02:37
07

Hülya Enstrümantal

Cahit Berkay 04:49
08

Mualla Enstrümantal

Cahit Berkay 00:00
09

Dila Hanım 2 Enstrümantal

Cahit Berkay 02:53

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Belkıs Özener
Metin Bükey
Esin Engin
Ali Kocatepe
Melih Kibar
Zafer Dilek

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x