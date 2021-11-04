Abdullah Cahit Berkay, 3 Ağustos 1946’ da Isparta’da dünyaya geldi. 1959'da ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Cahit Berkay, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde okudu. Ardından İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Küçüklüğünde akordeon çalmak istese de müziğe ilk adımını komşusunda gördüğü gitara heves ederek attı. 1960-65 yılları arasında amatör müzik yapan Berkay; müzik hayatına, 1962 yılında Siyah inciler grubunda başladı. Daha sonra 1965 senesinde Selçuk Alagöz orkestrasında profesyonel müzik yapmaya başladı. 1968 senesinde Moğollar isimli rock gurubuna katıldı. Grupta akustik elektrik gitar, yaylı tambur, ıklığ, bağlama çaldı. Aziz Azmet 1970 senesinde gruptan ayrıldığı zaman, Cahit Berkay besteci kişiliğiyle öne çıkmaya başladı. Cahit Berkay’ın bestelediği “Dağ ve Çocuk” ile grup popülerleşti. Barış Manço ile 1971 senesinde çaldılar. Ardından solo 45'likler yanında, Selda Bağcan, Cem Karaca ve Ali Rıza Binboğa ile de çalıştı. 1974'de sinema dünyasına girdi. Neredeyse tamamı Cahit Berkay bestesi olan “Hittit Sun” albümü 1975 senesinde yurt dışında piyasaya çıktı. Grup 1978 senesinde dağıldı. Sevenleri tarafından toplanan imza kampanyası ve büyük istek üzerine, grup 1993 senesinde tekrar toplanma kararı verdi. Cahit Berkay Moğollar dışında yıllardır birçok film müziği yaptı. 1978'de"Fırat’ın cinleri", 1982'de"Kırık bir aşk hikayesi", 1991'de"Gizli yüz" film müzikleri ile başarı gösterip, Altın Portakal ödülünü aldı. Cahit Berkay 149 film, 58 dizi ve 10'un üzerinde belgesel müziği yaptı. 1997 yılında, film müzikleri albümleri serisinin birincisini yaptı. 1998’de Film müzikleri volüm 2, 2001’de Film müzikleri volüm 3’ü yaptı. Yeşilçam filmlerine unutulmaz müzikler yaparak Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Birçok sayıda Yeşilçam filminin de müziğini yapan Cahit Berkay, sanat yaşamına büyük başarı yakalayarak; sayısız beste, albüm ve ödül sığdırdı.