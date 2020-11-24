23. cüzde Yasin Suresinin devamı, Sâffât Suresi ve Sâd Suresinin tamamı ile Zumer Suresinin 31 ayeti yer alır. Kuran-ı Kerimin 441-460 sayfaları arasında bulunur. 28. ayetle başlayan Yasin Suresi 83. ayet bu cüzde biter. Ardından Sâffât Suresi 445-451. sayfalar, Sâd Suresi 452-457. sayfalar, 32. ayete kadar Zümer Suresi okunur. İşte Cahir Şaherin sesinden dinleyebileceğiniz 23. cüz ile Yasin Suresi 28. ayet ile başlar sure 83. ayetle tamamlanır, Sâffât Suresi, Sâd Suresi ve Zümer Suresi 32. ayete kadar