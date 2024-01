Mhm-mhm, mhm (I miss you, Down) Ya-ya, ya-ya Ya-ya, ya-ya Mhm-mhm *** Corona, midye, sahil Kime güven'ce'z aga? Herkes hain Ballı ballı viski (Oh-o-oh) Yengeniz heyecanlı, düştü Akşama ev var mı, Rüştü? Yalnız içen varsa küstüm Eskiden ağlardım, güldüm Şimdi sakallandım, büyüdüm *** İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak (Grr) Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) *** "Gelsene bana Çakal, kocam Ankara'da" Lafı bile duydum arada derede Aramadım onu ama yanlış anlama Sörf yapılan hep farklı dalgalar (Grr) Yerinde duramaz canlı canlı, ya Vampir gibisin kanlı kanlı, love Aşk yaşanır mı kanka kankaya? Dönüyo'z virajı yanlı yanlı, ya *** İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) *** Her güne yeni kız, farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol? Sadece benmişim, başka derdi yok Benim gözümde bi' farkı kalmıyo', (Ya, ya) "Bi' daha, bi' daha" diyo', "Bi' daha" diyo' "Bi' dahası yok!" dedim ama inanmıyo' Hayal meyal rüya hatırlıyo'm Sana katlanmak, bebek, bayağı bi' zor (Oh-o) *** İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) *** İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya) İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak? Arabayı valeden aldırıcak Bu gece ben kullanmı'ca'm