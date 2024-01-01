Mhm-mhm, mhm
(I miss you, Down)
Ya-ya, ya-ya
Ya-ya, ya-ya
Mhm-mhm
***
Corona, midye, sahil
Kime güven'ce'z aga? Herkes hain
Ballı ballı viski (Oh-o-oh)
Yengeniz heyecanlı, düştü
Akşama ev var mı, Rüştü?
Yalnız içen varsa küstüm
Eskiden ağlardım, güldüm
Şimdi sakallandım, büyüdüm
***
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak (Grr)
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
***
"Gelsene bana Çakal, kocam Ankara'da"
Lafı bile duydum arada derede
Aramadım onu ama yanlış anlama
Sörf yapılan hep farklı dalgalar (Grr)
Yerinde duramaz canlı canlı, ya
Vampir gibisin kanlı kanlı, love
Aşk yaşanır mı kanka kankaya?
Dönüyo'z virajı yanlı yanlı, ya
***
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
***
Her güne yeni kız, farklı pantolon
Bana harcamak için vakti var mı bol?
Sadece benmişim, başka derdi yok
Benim gözümde bi' farkı kalmıyo', (Ya, ya)
"Bi' daha, bi' daha" diyo', "Bi' daha" diyo'
"Bi' dahası yok!" dedim ama inanmıyo'
Hayal meyal rüya hatırlıyo'm
Sana katlanmak, bebek, bayağı bi' zor (Oh-o)
***
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
***
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm (Ya, ya)
İmdat, imdat, yok mu kafamızı yakalıy'cak?
Arabayı valeden aldırıcak
Bu gece ben kullanmı'ca'm