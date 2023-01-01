8inci Şarkı Sözleri
Calvin Harris 8inci şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Calvin Harris 8inci şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 8inci sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
When you hold me
There's a place I go
It's a different high
Oh, no
When you touch me
I get vulnerable
In a different light
Oh, no
***
Are you too cynical
To believe in a miracle?
Let you slip through my hands
But could you take a chance on me?
Can you forgive it all
To believe in a miracle?
Yeah, I put you through hell
But I'm askin' you to believe
To believe in a miracle
***
To believe in a miracle
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah-ah
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah
***
When you hold me
There's a place I go
It's a different high
Oh, no
When you touch me (when you touch me)
I get vulnerable (I get vulnerable)
In a different light
Oh, no
***
Are you too cynical
To believe in a miracle?
Let you slip through my hands
But could you take a chance on me?
Can you forgive it all
To believe in a miracle?
Yeah, I put you through hell
But I'm askin' you to believe
To believe in a miracle
***
To believe in a miracle
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah-ah
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah (to believe in a miracle)
***
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah-ah-ah
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah-ah-ah
Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah-ah-ah
-
Yıllar geçse de üstünden
Bu kalp seni unutur mu?
Kader gibi istemeden
Bu kalp seni unutur mu?
***
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Anlamı yok tüm sözlerin
Sensiz geçen gecelerin
Yaşanacak senelerin, of
Bu kalp seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bana aşkı veren sendin
Sonra alıp giden sendin
Yollarımız ayrı derdin
Bu kalp seni unutur mu?
***
Oysa düşlerim başkaydı
Birdenbire yarım kaldı
Yaşanacak çok şey vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
***
Bambaşka bir hâlin vardı
Fark etmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı, of
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Kalbim seni unutur mu?
-
Sar beni
Ben sana kendimi feda etmişim
Sev beni
Bu canı uğruna heba etmişim
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor Bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
***
Vur beni
O gözler o kaşlar ne işe yarar
Yor beni
Feryatlar figanlar beni oyalar
Sevgilim her şeyim
Gönlüme taht kuran Dilberim
***
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Sevdalar aşka doymak için vuslatlar sana kanmak için
Denedim Yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
Denedim yetmiyor dertlerim bitmiyor bu sizi bitmiyor
Ne doyarım ne kanarım ben sana Dilberim
-
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
"Unut" deme bana, unutamam
Sevemem kolay kolay da unutamam
"Söz" dedi bana unutamam
Kalamam yalnız yalnız da uyuyamam
***
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
Nereden bileyim çekip gideceğini?
Ellerin olup bana göz süzeceğini
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma küçüğüm
***
Töremiz bu muydu?
Sözümüz bu muydu?
Yazımız bu muydu?
Ne olur susma
-
-
-
-
-
-
-