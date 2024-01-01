Cariyeler ve Geceler Şarkı Sözleri
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Can Atilla
Cariyeler ve Geceler
-
Soyunup gecenin ecelinde
Bedenim senin elinde (elinde)
***
Susarım yanarım ter içinde
Uyanıp sevişinle (sevişinle)
***
Dudağın dudağımdaki buse
Bu ateş akar içime (akar içime)
***
Benim ol, beni sar, bana sorma
Bu tenim senin emrinde
-
Soyunup gecenin ecelinde
Bedenim senin elinde (elinde)
***
Susarım yanarım ter içinde
Uyanıp sevişinle (sevişinle)
***
Dudağın dudağımdaki buse
Bu ateş akar içime (akar içime)
***
Benim ol, beni sar, bana sorma
Bu tenim senin emrinde