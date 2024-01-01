Can Baydar

Ateş Şarkı Sözleri
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Cam kenarından bir bilet aldım
Aksın yollar film gibi, film gibi
Okunmamış bir mektubun
İçinde kaldım alınmayan selam gibi
***
Gel ikimiziz bir tek güzel diğerleri çirkin
***
Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman
Sen aşkı oyun mu sandın
Alev alev yakar gecelerimi
Beni çocuk mu sandın
***
Kaçtı menzili eski günlerin
Oynat makinist siyah beyaz film gibi
Okunmamış bi mektubun
İçinde kaldım alınmayan selam gibi
***
Gel ikimiziz bir tek güzel diğerleri çirkin
***
Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman
Sen aşkı oyun mu sandın
Alev alev yakar gecelerimi
Beni çocuk mu sandın
***
Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman
Sen aşkı oyun mu sandın
Alev alev yakar gecelerimi
Beni çocuk mu sandın
***
Gel, gel günahı boynuma
Dargın mıyız yoksa bahane mi lazım uymak için şeytana?
***
Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman
Sen aşkı oyun mu sandın
Alev alev yakar gecelerimi
Beni çocuk mu sandın
***
Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman
Sen aşkı oyun mu sandın
Alev alev yakar gecelerimi
Beni çocuk mu sandın