Can Baydar

Cam kenarından bir bilet aldım Aksın yollar film gibi, film gibi Okunmamış bir mektubun İçinde kaldım alınmayan selam gibi *** Gel ikimiziz bir tek güzel diğerleri çirkin *** Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman Sen aşkı oyun mu sandın Alev alev yakar gecelerimi Beni çocuk mu sandın *** Kaçtı menzili eski günlerin Oynat makinist siyah beyaz film gibi Okunmamış bi mektubun İçinde kaldım alınmayan selam gibi *** Gel ikimiziz bir tek güzel diğerleri çirkin *** Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman Sen aşkı oyun mu sandın Alev alev yakar gecelerimi Beni çocuk mu sandın *** Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman Sen aşkı oyun mu sandın Alev alev yakar gecelerimi Beni çocuk mu sandın *** Gel, gel günahı boynuma Dargın mıyız yoksa bahane mi lazım uymak için şeytana? *** Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman Sen aşkı oyun mu sandın Alev alev yakar gecelerimi Beni çocuk mu sandın *** Ateş çıkar tenin tenime değdiği zaman Sen aşkı oyun mu sandın Alev alev yakar gecelerimi Beni çocuk mu sandın