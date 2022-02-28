Aşktan ve Gariplikten Şarkı Sözleri
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Can Bonomo
Aşktan ve Gariplikten
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Ali Baba her gece aç yattı
Ali Babanın karnı zil çaldı
Meteliğe kurşun attı
İflas etti birden battı
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba ormana ters daldı
Karanlıkta yapayalnız tek kaldı
Ah zavallı Ali Baba
Kâr etmiyor hiç bir çaba
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba her gece aç yattı
Ali Babanın karnı zil çaldı
Meteliğe kurşun attı
İflas etti birden battı
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba ormana ters daldı
Karanlıkta yapayalnız tek kaldı
Ah zavallı Ali Baba
Kâr etmiyor hiç bir çaba
Eşek bu ya inat etti dayattı
***
Asmak kesmek kelle uçurmak
Hırsızlıktan altın bulmak
Asmak kesmek kelle uçurmak
Hırsızlıktan altın bulmak
Asmak kesmek kelle uçurmak
Hırsızlıktan altın bulmak
Vur al, vur al
***
Ali Baba her gece aç yattı
Ali Babanın karnı zil çaldı
Meteliğe kurşun attı
İflas etti birden battı
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba ormana ters daldı
Karanlıkta yapayalnız tek kaldı
Ah zavallı Ali Baba
Kâr etmiyor hiç bir çaba
Ali Baba her gece aç yattı
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