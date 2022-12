Can Bonomo

Ali Baba her gece aç yattı Ali Babanın karnı zil çaldı Meteliğe kurşun attı İflas etti birden battı Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba ormana ters daldı Karanlıkta yapayalnız tek kaldı Ah zavallı Ali Baba Kâr etmiyor hiç bir çaba Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba her gece aç yattı Ali Babanın karnı zil çaldı Meteliğe kurşun attı İflas etti birden battı Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba ormana ters daldı Karanlıkta yapayalnız tek kaldı Ah zavallı Ali Baba Kâr etmiyor hiç bir çaba Eşek bu ya inat etti dayattı *** Asmak kesmek kelle uçurmak Hırsızlıktan altın bulmak Asmak kesmek kelle uçurmak Hırsızlıktan altın bulmak Asmak kesmek kelle uçurmak Hırsızlıktan altın bulmak Vur al, vur al *** Ali Baba her gece aç yattı Ali Babanın karnı zil çaldı Meteliğe kurşun attı İflas etti birden battı Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba ormana ters daldı Karanlıkta yapayalnız tek kaldı Ah zavallı Ali Baba Kâr etmiyor hiç bir çaba Ali Baba her gece aç yattı