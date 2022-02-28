Can Bonomo

Ruhum Bela Şarkı Sözleri
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Bardak taşıyor aman
Çok yalnızım ah kahretsin
Bir deli sevdalıyım ah
Allah sonumu hayretsin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Bardak taşıyor aman
Bıktım içime atmaktan
Bardak taşıyor aman
Bu dans, ateş ve baruttan
***
Dalgakıranlara tosladım ah
Derinlere rastlamadan
Bardak taşıyor aman
İdareten yaşamaktan
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Rüyalarımdan eder beni bu güneş
Umutlarımdan alev alev bir ateş
Aldı aklımı gülmelerin hay Allah
Kırdı geçirdi sillelerin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
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