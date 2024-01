Can Bonomo

Son kere çal, bakalım şarkımı Çal ya da gitme ve kal Dudaklarımda tadın Beni bi' tek sen anladın Şarkımı çal, ya da gitme ve kal *** Yolların aşınmış Gitmekten adım adım Şarkımı çal, ben ağlarım *** Aaah yüreğim yanıyor Sazı duvardan al Şarkımı son kere çal *** Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin (çal, çal) *** Son kere çal hadi çal şarkımı Çal ya da gitme ve kal Acıtır hayallerim, rüyalarımda inlerim Şarkımı çal, ben söylerim Bu günün sonu ölüm, boğazım düğüm düğüm Şarkımı çal, ben söylerim *** Aaah yüreğim yanıyor Sazı duvardan al Şarkımı son kere çal *** Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin (çal, çal) *** Çal güzelim bak, bu son olsun gidiyorsun Derdini güya, bırakıp dans ediyorsun *** Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin