Erkekler de Ağlar Şarkı Sözleri
Can Bonomo Erkekler de Ağlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Can Bonomo Erkekler de Ağlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Erkekler de Ağlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Can Bonomo
Erkekler de Ağlar
Tüm Şarkıları
-
Her şey kanun, her şey kural, her şey garip
Bıkmadın mı dik durmaktan, gözyaşlarını silip silip
Sırtında bir yük var, gözün dalıyor
İçindeki çocuk senin yerine ağlıyor
***
Erkekler de ağlar, sev gözyaşını
Küçükken ağlardın unuttun mu, masum uslu
Erkekler de ağlar, katlanamaz hüzüne
İndir maskeni bak yaşların yakışıyor yüzüne.
***
Herkes farklı, herkes renkli, herkes soluk
Güçlü, güçsüz herkes ağlar için için, oluk oluk
Dalmışsın uzaklara, gözlerin donuk
Bekliyor ağlamanı içindeki çocuk
***
Erkekler de ağlar, sev gözyaşını
Çocukken ağlardın unuttun mu masum uslu
Erkekler de ağlar, katlanamaz hüzüne
İndir maskeni bak yaşların yakışıyor yüzüne.
***
Gözyaşların seni sen yapıyor,
Erkekler de ağlar kardeşim silme yaşını
Erkekler de ağlar, sev gözyaşını
Çocukken ağlardın unuttun mu, masum uslu
Erkekler de ağlar, katlanamaz hüzüne
İndir maskeni bak yaşların yakışıyor yüzüne.