Can Bonomo

Her şey kanun, her şey kural, her şey garip Bıkmadın mı dik durmaktan, gözyaşlarını silip silip Sırtında bir yük var, gözün dalıyor İçindeki çocuk senin yerine ağlıyor *** Erkekler de ağlar, sev gözyaşını Küçükken ağlardın unuttun mu, masum uslu Erkekler de ağlar, katlanamaz hüzüne İndir maskeni bak yaşların yakışıyor yüzüne. *** Herkes farklı, herkes renkli, herkes soluk Güçlü, güçsüz herkes ağlar için için, oluk oluk Dalmışsın uzaklara, gözlerin donuk Bekliyor ağlamanı içindeki çocuk *** Erkekler de ağlar, sev gözyaşını Çocukken ağlardın unuttun mu masum uslu Erkekler de ağlar, katlanamaz hüzüne İndir maskeni bak yaşların yakışıyor yüzüne. *** Gözyaşların seni sen yapıyor, Erkekler de ağlar kardeşim silme yaşını Erkekler de ağlar, sev gözyaşını Çocukken ağlardın unuttun mu, masum uslu Erkekler de ağlar, katlanamaz hüzüne İndir maskeni bak yaşların yakışıyor yüzüne.