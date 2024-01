Can Bonomo

Her Kız Başka Aaa aaa aaa Her iş başka her kız başka problem *** Maç bitmiş eve varmadan Uyudum sigaram sönmeden Her risk başka her lüks başka özlem Her iş başka her kız başka problem *** Bulutlu hava yine açmadı Hatun bana gece neşe saçmadı Yüklene yüklene oldum cümlede yüklem Her iş başka her kız başka problem *** Aaa aaa aaa Her iş başka her kız başka problem *** Bir derdim başlar bir biter gider Her gün elem her gün keder İndir silahını kader yeter Gözlerimde makul bir normale özlem Her iş başka her kız başka problem *** Aaa aaa aaa Her iş başka her kız başka problem *** Bezim yokken bu tarakta Yattı kupon son ayakta Şansım yok zaten karşı bana ailem Her iş başka her kız başka problem *** Patron geri adım atmadı Hesaba bu ay para yatmadı Allahım bitmek bilmez mi çilem Her iş başka her kız başka problem *** Aaa aaa aaa Her iş başka her kız başka problem *** Bir derdim başlar bir biter gider Her gün elem her gün keder İndir silahını kader yeter Gözlerimde makul bir normale özlem Her iş başka her kız başka problem *** Aaa aaa aaa Her iş başka her kız başka problem *** Her iş başka her kız başka problem Her iş başka her kız başka problem Her iş başka her kız başka problem

Tastamam Başucuma mektup bırakmış, ve gitmiş Kısacık bir mektupla beni, terk etmiş Ne kadar mutluyduk oysa Tanrı şahidim Her şey dünyaya ait ben ona aitim *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam Her şey hallolur tastamam *** Tamam haklıydı belki de; değiştim Söz ver ne olur hiç değişme, demiştim O zamanlar başkaydı her şey şimdi sakinim Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam *** Her şey hallolur tastamam *** Sensiz, yaşlanamam Nefes alamam, ama Bir kez sesini duysam Senden, uzaklaşamam Yolu bulamam, ama Bir kez, elini tutsam *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam Her şey hallolur tastamam

Hikayem Bitmedi Bir hikayem var Bir hikayem bitmedi Yorgandan yastıktan Kokusu gitmedi *** Yaz bana ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi Yaz bana ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor *** Hava kapanır eser batıdan Bir çocuk evine döner yatıdan Soy beni sol baştan soy doktor Al beni kurtar bu sıkıntıdan Soy beni sol baştan soy doktor Al beni kurtar bu sıkıntıdan *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor *** Bitince kara kışlar Ulaşır ona mektubumla kuşlar Dinince yakarışlar Belki de yeni bir ömür başlar *** Geçince kara kışlar Ulaşır ona mektubumla ve kuşlar Dinince yakarışlar Belki de yeni bir ömür başlar *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor

Bahr-i Hazer Dilerdik Pir-i Şah Uçmak o diyara Filitreli cigara Ve sunturlu bir nara *** Duyulur sesimiz Alem-i berzahta Evi evde bıraktık Refikalar nikahta *** Yükle marşandize dizine kadar Şiir de lazımsa Bahr-i hazerler el sallar Şairi nazımsa Kaldır o gemileri cebine de sakla İçin sıkıldıysa Zeval-i eleme de çıplak ayakla Var oluyorduysa *** Yükle marşandize dizine kadar Şiir de lazımsa Bahr-i hazerler el sallar Şairi nazımsa Kaldır o gemileri cebine de sakla İçin sıkıldıysa Zeval-i eleme de çıplak ayakla Var oluyorduysa *** Dilerdik Pir-i Şah Uçmak o diyara Filitreli cigara Ve sunturlu bir nara *** Duyulur sesimiz Alem-i berzahta Evi evde bıraktık Refikalar nikahta *** Yükle marşandize dizine kadar Şiir de lazımsa Bahr-i hazerler el sallar Şairi nazımsa Kaldır o gemileri cebine de sakla İçin sıkıldıysa Zeval-i eleme de çıplak ayakla Var oluyorduysa *** Yükle marşandize dizine kadar Şiir de lazımsa Bahr-i hazerler el sallar Şairi nazımsa Kaldır o gemileri cebine de sakla İçin sıkıldıysa Zeval-i eleme de çıplak ayakla Var oluyorduysa *** Yükle marşandize dizine kadar Şiir de lazımsa Bahr-i hazerler el sallar Şairi nazımsa Kaldır o gemileri cebine de sakla İçin sıkıldıysa Zeval-i eleme de çıplak ayakla Var oluyorduysa *** Yükle marşandize dizine kadar Şiir de lazımsa Bahr-i hazerler el sallar Şairi nazımsa Kaldır o gemileri cebine de sakla İçin sıkıldıysa Zeval-i eleme de çıplak ayakla Var oluyorduysa

Bir Çocuk Yaralı Yalnızım yine yalnız, sensiz, sessiz, boş evimde Kelimeler anlamsız, yırtık bir resim elimde Boş ver sen onları Acımasız sonları *** Geri gel, o yolları boşver Vur beni, vur, cebimde anılar Kalbimde bir çocuk yaralı var Kaz daha kaz derinde yaralar *** Dön geri, sev beni bu aralar Vur beni, vur, cebimde anılar Kalbimde bir çocuk yaralı var Kaz daha, kaz derinde yaralar Dön geri, sev beni bu aralar *** Yalnızım yine yalnız, sensiz, sessiz boş evimde Kelimeler anlamsız, yırtık bir resim elimde Boş ver sen onları Acımasız sonları Geri gel, o yolları boşver *** Vur beni, vur, cebimde anılar Kalbimde bir çocuk yaralı var Kaz daha, kaz derinde yaralar Dön geri, sev beni bu aralar *** Vur beni, vur cebimde anılar Kalbimde bir çocuk yaralı var Kaz daha, kaz derinde yaralar Dön geri, sev beni bu aralar *** Her yer paramparça, her yer kan Bitmek bilmeyen son bir an Kayıp gider ellerimin altından Son bir kez gül, dursun zaman Dursun zaman *** Vur beni, vur cebimde anılar Kalbimde bir çocuk yaralı var Kaz daha, kaz derinde yaralar Dön geri, sev beni bu aralar *** Vur beni, vur cebimde anılar Kalbimde bir çocuk yaralı var Kaz daha, kaz derinde yaralar Dön geri, sev beni bu aralar

Bulunmam Gerek Dur aman damarıma öylece basma Yâr dolayamadı boynuma tasma Gel, be gel, bi' gel de içeri Ayağının altına eteklerin ile Al, be al, bi' al beni yanına Bana köyümden bi' selâm gerek *** Gel, be gel, bi' gel de içeri Ayağının altına eteklerin ile Al, be al, bi' al beni yanına Bana köyümden bi' selâm gerek *** Kayboldum bulunmam gerek Esir oldum kurtulmam gerek Zincirlendim taşlara Döktüğüm onca yaşlara Değmezmiş eyvallah demek *** Kayboldum bulunmam gerek Esir oldum kurtulmam gerek Zincirlendim taşlara Döktüğüm onca yaşlara Değmezmiş eyvallah demek *** Aşk güzel olanı kalbe seçince Meşk oyunları hızlı geçince Dur, be dur, bi' dur da gideyim Köylüme şehirden haberler edeyim Yaz, be yaz da, yaz bunu kağıda Bana köyümden bi' selam gerek *** Dur, be dur, bi' dur da gideyim Köylüme şehirden haberler edeyim Yaz, be yaz da, yaz bunu kağıda Bana köyümden bi' selam gerek *** Kayboldum bulunmam gerek Esir oldum kurtulmam gerek Zincirlendim taşlara Döktüğüm onca yaşlara Değmezmiş eyvallah demek *** Kayboldum bulunmam gerek Esir oldum kurtulmam gerek Zincirlendim taşlara Döktüğüm onca yaşlara Değmezmiş eyvallah demek *** İçerim yanar ah içince Fikri aklı selim terk edince Sorarım yare ince ince Haber et bana selâm gelince *** Aşarım dağları delerek Yollarımda bu dağlara ne gerek Paralandı gurbet elde bu yürek Bana köyümden bi' selâm gerek *** Kayboldum bulunmam gerek Esir oldum kurtulmam gerek Zincirlendim taşlara Döktüğüm onca yaşlara Değmezmiş eyvallah demek *** Kayboldum bulunmam gerek Esir oldum kurtulmam gerek Zincirlendim taşlara Döktüğüm onca yaşlara Değmezmiş eyvallah demek

Dem Dem aydınlandı sahneler Kapandı meyhaneler O gözler bana bir baktı Bir yandı bir söndü şehirler O eller beni bir tuttu Durdu ırmaklar nehirler *** Bir tutam sevdanı ver dem Yaşamak sensin madem Al beni çek götür uzaklara Aşk neymiş görsün alem *** Bir tutam sevdanı ver dem Yaşamak sensin madem Al beni çek götür uzaklara Aşk neymiş görsün alem *** Dem ellerin tenime değer Hayat ne boşmuş meğer Demdir o birtanemdir o Dem söyle sen de aşıksan eğer Demdir acıma merhemdir o Sen varsan yaşamak sana değer *** Bir tutam sevdanı ver dem Yaşamak sensin madem Al beni çek götür uzaklara Aşk neymiş görsün alem *** Bir tutam sevdanı ver dem Yaşamak sensin madem Al beni çek götür uzaklara Aşk neymiş görsün alem *** Dem hadi gel yanıma Al beni kollarına Şimdilik ayrıyız ama Düştüm yine yollarına Dem bir dokun tenime Deysin elin ellerime Şimdilik ayrıyız ama Yeter benim hasretime *** Bir tutam sevdanı ver dem Yaşamak sensin madem Al beni çek götür uzaklara Aşk neymiş görsün alem *** Bir tutam sevdanı ver dem Yaşamak sensin madem Al beni çek götür uzaklara Aşk neymiş görsün alem

Kaçak Çökmüş şehre bir karanlık Bir yere gitmem ben artık Kaçmak olmaz bu davadan Mutlu olmak bedavadan *** Özgürlüktür benim şarkım (lady) Herkese söylemek hakkım Sözüm sözden cayanlara (Kerem, Kerem, Kerem) Özünde durmayanlara (abi) *** Kaçak kaçak nereden Bir çayımı içmeden Yol yollar hep uçsuzdur Polis suçsuzdur demeden *** Kaçak kaçak nereden Bir çayımı içmeden Yol yollar hep uçsuzdur Polis suçsuzdur demeden *** Kirlenmiş bomboş sokaklar (go on, go on, go on) Etrafta zalim korkaklar (she's up, she's up) Gel sen de şaşma yönünden (Boojakah) Kaçma kaçılmaz ölümden (got it) *** Gökler denizler aşkımız (sakka) Asla bölünmez şarkımız (hahaha) Sözüm sözden cayanlara (got it) Özünde durmayanlara (ya, ya, ya, ya, ya, ya) *** Kaçak kaçak nereden Bir çayımı içmeden Yol yollar hep uçsuzdur Polis suçsuzdur demeden *** Kaçak kaçak nereden Bir çayımı içmeden Yol yollar hep uçsuzdur Polis suçsuzdur demeden *** Düşmanını aşkla oyala Adalet yoksa kaçma kovala *** Kaçak kaçak nereden Bir çayımı içmeden Yol yollar hep uçsuzdur Polis suçsuzdur demeden *** Kaçak kaçak nereden Bir çayımı içmeden Yol yollar hep uçsuzdur Polis suçsuzdur demeden

Resmini Görünce Sen gel yanıma öyle durma Canıma değiyor o neşen var ya Ah kıyamam gözleri yıldız gibi Parlar, parlar, parlar *** Gel içelim bu gece karanlık çökünce Birden beter oldum resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince *** Gel içelim bu gece karanlık çökünce Birden beter oldum resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince *** Sen gül aman ah kaşını çatma Yaralı canına yeni dertler katma Ah kıyamam her gece bebek gibi Ağlar, ağlar, ağlar *** Gel içelim bu gece karanlık çökünce Birden beter oldum resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince *** Gel içelim bu gece karanlık çökünce Birden beter oldum resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince *** Böylesini görmedim (Ne güzel kaş ah, ne güzel göz) Hiç bir şarkıdan da duymadım (Böyle hoş ses ah ne güzel söz) Böyle sevmedim sevilmedim (Ah ne hoştu, ah ne özel) Sen bir gülsen bana yeter *** Gel içelim bu gece karanlık çökünce Birden beter oldum resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince *** Gel içelim bu gece karanlık çökünce Birden beter oldum resmini görünce Bir ara bir sor Özle beni Şarkımı dinleyince