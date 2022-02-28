Can Bonomo

Bir hikayem var Bir hikayem bitmedi Yorgandan yastıktan Kokusu gitmedi *** Yaz bana ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi Yaz bana ne yazarsan yaz doktor Ağladım ağlamaklar yetmedi *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor *** Hava kapanır eser batıdan Bir çocuk evine döner yatıdan Soy beni sol baştan soy doktor Al beni kurtar bu sıkıntıdan Soy beni sol baştan soy doktor Al beni kurtar bu sıkıntıdan *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor *** Bitince kara kışlar Ulaşır ona mektubumla kuşlar Dinince yakarışlar Belki de yeni bir ömür başlar *** Geçince kara kışlar Ulaşır ona mektubumla ve kuşlar Dinince yakarışlar Belki de yeni bir ömür başlar *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor *** Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor

Başucuma mektup bırakmış, ve gitmiş Kısacık bir mektupla beni, terk etmiş Ne kadar mutluyduk oysa Tanrı şahidim Her şey dünyaya ait ben ona aitim *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam Her şey hallolur tastamam *** Tamam haklıydı belki de; değiştim Söz ver ne olur hiç değişme, demiştim O zamanlar başkaydı her şey şimdi sakinim Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam *** Her şey hallolur tastamam *** Sensiz, yaşlanamam Nefes alamam, ama Bir kez sesini duysam Senden, uzaklaşamam Yolu bulamam, ama Bir kez, elini tutsam *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam Her şey hallolur tastamam