Can Bonomo

Ben, sebepsiz her gecem, ıssız sensiz ülkem Boşalmış şişemden seni içerken Sen, özgür dingin başın, yine artmış yaşın Uzakta yalnız tek arkadaşım *** Onları duyma alem kapışsın Sen benim ol hep, iyki varsın *** İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın Ama beni buldun diye benim oldun iyki varsın Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın *** Ben, yaralı her sazım bu gece yanlızım Düşünüp durmuşum, senin olmuşum Sen, hayalime giren, uzaktan hep gülen Parlak ve sönmeyen bir yıldız *** Sen hiç unutma, ben burda güzelim Gel beni bul da, şarkımı söylerim *** İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın Ama beni buldun diye benim oldun iyki varsın Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın *** İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın