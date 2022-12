Bir kuş uçar pencereden haber verir ey Ben yanarım bu dağlar bana dar gelir ey Kal evim ol çil çil olsun taşların Ellerin yastık yorgan sarı saçların *** Kal gitme fikrim sende Sen bir başkasını sevsen de Var gitme ölürüm o zaman ben Yar gitme ölürüm o zaman ben *** Kal bugün canım ağrıyor Ellerim tenini arıyor Saçlarım tel tel ağrıyor Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Dur bugün ruhum eğik bak Yorgunum zormuş unutmak Her gün aynı dileği tutmak Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Yol beni al yarime ver gel bana ey Yol canım ol yoldaşım ol gül bana ey Bir gülü al doğur elime ciğerlerime Ben yandım selamet olsun diğerlerine *** Kal gitme fikrim sende Sen bir başkasını sevsen de Var gitme ölürüm o zaman ben Yar gitme ölürüm o zaman ben *** Kal bugün canım ağrıyor Ellerim tenini arıyor Saçlarım tel tel ağrıyor Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Dur bugün ruhum eğik bak Yorgunum zormuş unutmak Her gün aynı dileği tutmak Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Tutmayın tutmayın beni dağlar Benim sizden uzun şiirlerim var Yutmayın unutmayın beni bağlar Benim sizden büyük aşklarım var *** Kal bugün canım ağrıyor Ellerim tenini arıyor Saçlarım tel tel ağarıyor Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Dur bugün ruhum eğik bak Yorgunum zormuş unutmak Her gün aynı dileği tutmak Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Ölürüm ah ölürüm o zaman ben