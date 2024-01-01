Can Bonomo

Sorma, delik deşikti her şey Sarhoştum üstelik hatırlıyorum da Sorma, tükendi yol tükendi sık dikenli bir gülün ortasında Sorma ciğerlerim bitikler, cebimde narkotikler Sonra kafamda çaldı bu şarkı dinledim durmadan, sen hiç duymadan *** Şehir biner bu sırtıma birden döner başım Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım Şehir biner bu sırtıma birden döner başım Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım *** Sorma, delik deşikti her şey Yalnızdım üstelik dünyada yerim dar Sorma, kötüydü insanlar kötüydü yabancı ve yalancıydılar Sorma şu ceplerim delikler o da kaygıları tetikler Sonra kafamda çaldı bu şarkı dinledim durmadan, sen hiç duymadan *** Şehir biner bu sırtıma birden döner başım Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım Şehir biner bu sırtıma birden döner başım Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım *** Durdu dönen değirmen bilmenin gerginliğinden Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan Yoksayılmış hastalar yatak döşek nadastalar Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan (Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan) *** Şehir biner bu sırtıma birden döner başım Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım Şehir biner bu sırtıma birden döner başım Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım