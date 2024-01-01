Can Bonomo

Kaplan Şarkı Sözleri
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Sorma, delik deşikti her şey
Sarhoştum üstelik hatırlıyorum da
Sorma, tükendi yol tükendi sık dikenli bir gülün ortasında
Sorma ciğerlerim bitikler, cebimde narkotikler
Sonra kafamda çaldı bu şarkı dinledim durmadan, sen hiç duymadan
***
Şehir biner bu sırtıma birden döner başım
Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım
Şehir biner bu sırtıma birden döner başım
Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım
***
Sorma, delik deşikti her şey
Yalnızdım üstelik dünyada yerim dar
Sorma, kötüydü insanlar kötüydü yabancı ve yalancıydılar
Sorma şu ceplerim delikler o da kaygıları tetikler
Sonra kafamda çaldı bu şarkı dinledim durmadan, sen hiç duymadan
***
Şehir biner bu sırtıma birden döner başım
Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım
Şehir biner bu sırtıma birden döner başım
Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım
***
Durdu dönen değirmen bilmenin gerginliğinden
Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan
Yoksayılmış hastalar yatak döşek nadastalar
Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan
(Egzama kaplı kaplan uyku gelmedi haplan)
***
Şehir biner bu sırtıma birden döner başım
Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım
Şehir biner bu sırtıma birden döner başım
Eser bir deli fırtına kurur gözümde yaşım