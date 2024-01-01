Can Bonomo

Bana yine çattı kör talih kahırla İstanbul beni temiz hatırla Ayrıştım çocukluktan bir sınırla Bin sabırla, yine beni buldu Zaten hep beni bulur *** Ben karayım o kara, aman ah karam Sözler hep uçup gider Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram Gözlerim açık gider *** Ben karayım o kara, aman ah karam Sözler hep uçup gider Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram Gözlerim açık gider *** Baban kimdi yaşın kaç hatırla El alem peşimizde satırla Tükür bizi tükür şehir, içimizde çocuklarla, yine beni buldu Zaten hep beni bulur *** Ben karayım o kara, aman ah karam Sözler hep uçup gider Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram Gözlerim açık gider *** Ben karayım o kara, aman ah karam Sözler hep uçup gider Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram Gözlerim açık gider *** Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram Gözlerim açık gider