Can Bonomo

Kara Şarkı Sözleri
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Bana yine çattı kör talih kahırla
İstanbul beni temiz hatırla
Ayrıştım çocukluktan bir sınırla
Bin sabırla, yine beni buldu
Zaten hep beni bulur
***
Ben karayım o kara, aman ah karam
Sözler hep uçup gider
Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram
Gözlerim açık gider
***
Ben karayım o kara, aman ah karam
Sözler hep uçup gider
Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram
Gözlerim açık gider
***
Baban kimdi yaşın kaç hatırla
El alem peşimizde satırla
Tükür bizi tükür şehir, içimizde çocuklarla, yine beni buldu
Zaten hep beni bulur
***
Ben karayım o kara, aman ah karam
Sözler hep uçup gider
Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram
Gözlerim açık gider
***
Ben karayım o kara, aman ah karam
Sözler hep uçup gider
Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram
Gözlerim açık gider
***
Bir delik açtım şu kalbime kanar yaram
Gözlerim açık gider