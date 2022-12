Can Bonomo

Bir meczup hali yaman İçmemiş kalmış harman Deliye dönmüş ondan Dönme ey meczup uyan *** Dermiş hep aşklar yalan Korkmam oyunlarından Sona gidermiş her an Gitme ey meczup uyan *** En ileri durma meczup seni de üzerler Kimileri var ki meczup derini yüzerler Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar *** Yalanların arkasından, gitme meczup Bu kadar mı kolay? Yabanların bahçesinden, geçme meczup Bu seni sen yapar *** Bir meczup hali yaman İçmemiş kalmış harman Deliye dönmüş ondan Dönme ey meczup uyan *** Dermiş hep aşklar yalan Korkmam oyunlarından Sona gidermiş her an Gitme ey meczup uyan *** En ileri durma meczup seni de üzerler Kimileri var ki meczup derini yüzerler Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar *** Yalanların arkasından, gitme meczup Bu kadar mı kolay? Yabanların bahçesinden, geçme meczup Bu seni sen yapar *** Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar En ileri durma meczup seni de üzerler Kimileri var ki meczup derini yüzerler Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar