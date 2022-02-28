Can Bonomo

Meczup Bir meczup hali yaman İçmemiş kalmış harman Deliye dönmüş ondan Dönme ey meczup uyan *** Dermiş hep aşklar yalan Korkmam oyunlarından Sona gidermiş her an Gitme ey meczup uyan *** En ileri durma meczup seni de üzerler Kimileri var ki meczup derini yüzerler Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar *** Yalanların arkasından, gitme meczup Bu kadar mı kolay? Yabanların bahçesinden, geçme meczup Bu seni sen yapar *** Bir meczup hali yaman İçmemiş kalmış harman Deliye dönmüş ondan Dönme ey meczup uyan *** Dermiş hep aşklar yalan Korkmam oyunlarından Sona gidermiş her an Gitme ey meczup uyan *** En ileri durma meczup seni de üzerler Kimileri var ki meczup derini yüzerler Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar *** Yalanların arkasından, gitme meczup Bu kadar mı kolay? Yabanların bahçesinden, geçme meczup Bu seni sen yapar *** Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar En ileri durma meczup seni de üzerler Kimileri var ki meczup derini yüzerler Kafana da takma meczup yoluna bakarlar Hiç oralı olma meczup seni de yakarlar

Bana Bir Saz Verin Ama sen beni sev bi', bak yine bulduğunda kaçarım ben Kimlere kandın, alem yine batmış, bak çıkarım ben Diner mi sandın, ama kendini zorlama böyle Kala kala kimlere kaldın, hayat sana zormuş, çok zormuş yandın *** Aşık mı oldun ama korkma geçiyor Yaranı sarma, ziyan Beni ne sandın, bak dünya dönüyor Sevdim de yandım, dünya yalan *** Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben *** Ama kendini bul bi', şeytana kandıysan söyle Kala kala kimlere kaldın, mutluysan üzgün bakma böyle Geçer mi sandın, bana alem durmuş mu söyle Yalan mı sandın, delikanlı severse sever böyle *** Aşık mı oldun ama korkma geçiyor Yaranı sarma, ziyan Beni ne sandın, bak dünya dönüyor Sevdim de yandım, dünya yalan, yalan *** Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben ** Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben