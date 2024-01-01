Can Bonomo

Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız Biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz *** At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim? Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim *** Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim? Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim