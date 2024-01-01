Merhaba Gençler 2018 Şarkı Sözleri
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Can Bonomo
Merhaba Gençler 2018
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Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur
Toplasan o öğütleri burdan köye yol olur
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Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur
Ana, baba, bacı, gardaş dar gününde el olur
Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim
Namus belasına gardaş döktüğümüz kan bizim
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Hep bir halli Turhallıyız
Biz bize benzeriz
Hep bir halli Turhallıyız
Biz bize benzeriz
Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz
Yüz bin kere tövbe eder yine şarap içeriz
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At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim
At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan bizim
Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim
Namus belasına gardaş yatarız zindan bizim
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Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize
Kız gelinim, suna boylum doyamadan biz bize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
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Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza
Almış kaçırmışlar seni, çökertmişler ıssıza
Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim
Namus belasına gardaş kıydığımız can bizim
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Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim?
Ağam kurban, beyim kurban, hallarımı neyledim?
Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim
Ne bir eksik, ne bir fazla, hepsi tamam, söyledim
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Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim?
Kır kalemi, kes cezamı, yaşamayı neyleyim?
Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim
Namus belasına gardaş verdiğimiz can bizim
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