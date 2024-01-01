Can Bonomo

Aşk zor hep hüzünlü şiirle Kız genç bir telaş ve neşeyle, oynar bensiz Eyvah başım arşa değiyor Sevdan beni adam ediyor olmaz sensiz, durma sessiz *** Kalk gel unut, kaybet o şehri Benim kalbim ritmik atmıyor sensiz *** Yordun bak kendini sonunda Bak aşkın para etmiyor orda Umut çiçek açar dalında Her şey doğru giderse yolunda *** Feryat figanı, ahı sende Sen duy beni dinlemesen de, kaçma bensiz Hadi gel bulalım ufak bi' pansiyon Yaklaş yükseldi mi tansiyon olmaz sensiz, durma bensiz *** Kalk gel unut, kaybet o şehri Benim kalbim ritmik atmıyor sensiz *** Yordun bak kendini sonunda Bak aşkın para etmiyor orda Umut çiçek açar dalında Her şey doğru giderse yolunda

Ali Baba her gece aç yattı Ali Babanın karnı zil çaldı Meteliğe kurşun attı İflas etti birden battı Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba ormana ters daldı Karanlıkta yapayalnız tek kaldı Ah zavallı Ali Baba Kâr etmiyor hiç bir çaba Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba her gece aç yattı Ali Babanın karnı zil çaldı Meteliğe kurşun attı İflas etti birden battı Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba ormana ters daldı Karanlıkta yapayalnız tek kaldı Ah zavallı Ali Baba Kâr etmiyor hiç bir çaba Eşek bu ya inat etti dayattı *** Asmak kesmek kelle uçurmak Hırsızlıktan altın bulmak Asmak kesmek kelle uçurmak Hırsızlıktan altın bulmak Asmak kesmek kelle uçurmak Hırsızlıktan altın bulmak Vur al, vur al *** Ali Baba her gece aç yattı Ali Babanın karnı zil çaldı Meteliğe kurşun attı İflas etti birden battı Ali Baba her gece aç yattı *** Ali Baba ormana ters daldı Karanlıkta yapayalnız tek kaldı Ah zavallı Ali Baba Kâr etmiyor hiç bir çaba Ali Baba her gece aç yattı

Ben, sebepsiz her gecem, ıssız sensiz ülkem Boşalmış şişemden seni içerken Sen, özgür dingin başın, yine artmış yaşın Uzakta yalnız tek arkadaşım *** Onları duyma alem kapışsın Sen benim ol hep, iyki varsın *** İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın Ama beni buldun diye benim oldun iyki varsın Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın *** Ben, yaralı her sazım bu gece yanlızım Düşünüp durmuşum, senin olmuşum Sen, hayalime giren, uzaktan hep gülen Parlak ve sönmeyen bir yıldız *** Sen hiç unutma, ben burda güzelim Gel beni bul da, şarkımı söylerim *** İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın Ama beni buldun diye benim oldun iyki varsın Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın *** İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın