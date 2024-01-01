Aşktan ve Gariplikten Şarkı Sözleri
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Can Bonomo
Aşktan ve Gariplikten
-
Aşk zor hep hüzünlü şiirle
Kız genç bir telaş ve neşeyle, oynar bensiz
Eyvah başım arşa değiyor
Sevdan beni adam ediyor olmaz sensiz, durma sessiz
***
Kalk gel unut, kaybet o şehri
Benim kalbim ritmik atmıyor sensiz
***
Yordun bak kendini sonunda
Bak aşkın para etmiyor orda
Umut çiçek açar dalında
Her şey doğru giderse yolunda
***
Feryat figanı, ahı sende
Sen duy beni dinlemesen de, kaçma bensiz
Hadi gel bulalım ufak bi' pansiyon
Yaklaş yükseldi mi tansiyon olmaz sensiz, durma bensiz
***
Kalk gel unut, kaybet o şehri
Benim kalbim ritmik atmıyor sensiz
***
Yordun bak kendini sonunda
Bak aşkın para etmiyor orda
Umut çiçek açar dalında
Her şey doğru giderse yolunda
-
Ali Baba her gece aç yattı
Ali Babanın karnı zil çaldı
Meteliğe kurşun attı
İflas etti birden battı
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba ormana ters daldı
Karanlıkta yapayalnız tek kaldı
Ah zavallı Ali Baba
Kâr etmiyor hiç bir çaba
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba her gece aç yattı
Ali Babanın karnı zil çaldı
Meteliğe kurşun attı
İflas etti birden battı
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba ormana ters daldı
Karanlıkta yapayalnız tek kaldı
Ah zavallı Ali Baba
Kâr etmiyor hiç bir çaba
Eşek bu ya inat etti dayattı
***
Asmak kesmek kelle uçurmak
Hırsızlıktan altın bulmak
Asmak kesmek kelle uçurmak
Hırsızlıktan altın bulmak
Asmak kesmek kelle uçurmak
Hırsızlıktan altın bulmak
Vur al, vur al
***
Ali Baba her gece aç yattı
Ali Babanın karnı zil çaldı
Meteliğe kurşun attı
İflas etti birden battı
Ali Baba her gece aç yattı
***
Ali Baba ormana ters daldı
Karanlıkta yapayalnız tek kaldı
Ah zavallı Ali Baba
Kâr etmiyor hiç bir çaba
Ali Baba her gece aç yattı
-
Ben, sebepsiz her gecem, ıssız sensiz ülkem
Boşalmış şişemden seni içerken
Sen, özgür dingin başın, yine artmış yaşın
Uzakta yalnız tek arkadaşım
***
Onları duyma alem kapışsın
Sen benim ol hep, iyki varsın
***
İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın
Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın
Ama beni buldun diye benim oldun iyki varsın
Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın
***
Ben, yaralı her sazım bu gece yanlızım
Düşünüp durmuşum, senin olmuşum
Sen, hayalime giren, uzaktan hep gülen
Parlak ve sönmeyen bir yıldız
***
Sen hiç unutma, ben burda güzelim
Gel beni bul da, şarkımı söylerim
***
İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın
Kaç yaşındasın beni görmedin ama görsen anlarsın
Ama beni buldun diye benim oldun iyki varsın
Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın
***
İyki doğdun, iyki doğdun, iyki varsın
Hiç dokunmadım ama dönersen bir gün beni ararsın