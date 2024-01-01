Can Bonomo

Ruhum Bela Canım çıkar sıkıntıdan Uykum deli, düşüm duman Onlar kurar, üşenmeden Ben yıkarım, hayalleri *** Ah bu benim, ruhum bela Sevdirmem kendimi kendime evvela Savaş telaş, halim fena İster sataş bana ister alış bakalım oluruna (yayay, yayay) *** Ah bu benim, ruhum bela Sevdirmem kendimi kendime evvela Savaş telaş, halim fena İster sataş bana ister alış bakalım oluruna *** Hayatta hiç, yoktur yerim Alışmadan, terk ederim Güvenme hiç, sakın bana Şarap içip kan kustum derim *** Ah benim şu kapkara kalbimi Ömrü bitse derdi bitmiyor Kırılsa da atıyor Yorulsa da atıyor Seveni, anasını ağlatıyor *** Ah bu benim, ruhum bela Sevdirmem kendimi kendime evvela Savaş telaş, halim fena İster sataş bana ister alış bakalım oluruna (yayay, yayay) *** Ah bu benim (ah bu benim) Ruhum bela (ruhum bela) Sevdirmem kendimi kendime evvela Savaş telaş (savaş telaş), halim fena (halim fena) İster sataş bana ister alış bakalım oluruna

Bardak Taşıyor Bardak taşıyor aman Çok yalnızım ah kahretsin Bir deli sevdalıyım ah Allah sonumu hayretsin *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Bardak taşıyor aman Bıktım içime atmaktan Bardak taşıyor aman Bu dans, ateş ve baruttan *** Dalgakıranlara tosladım ah Derinlere rastlamadan Bardak taşıyor aman İdareten yaşamaktan *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Rüyalarımdan eder beni bu güneş Umutlarımdan alev alev bir ateş Aldı aklımı gülmelerin hay Allah Kırdı geçirdi sillelerin *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara

Bu Benim Gidiyor musun hemen? gecenin sabahı var Balkondaki güller bile senden çok dayandılar Çok mutlu üstelik, bir de raks eder Ben bi’ derdi derdim, ama dersem nükseder *** İşte bak görüyor musun? a güzelim Hep geride kalan olmaktır kaderim *** Kimlere katlanır bu gönül Ama yine gün eder gününü Yoluna devam eder hiç görmese de, önünü *** Dur yere ağladım bu gece Yine sabah olmadan gülerim İster sev, ister öldür beni Bu benim *** Gidiyor musun hemen? gecenin sabahı var Balkondaki güller bile senden çok dayandılar Çok mutlu üstelik, bir de raks eder Ben bi’ derdi derdim, ama dersem nükseder *** İşte bak görüyor musun? a güzelim Hep geride kalan olmaktır kaderim *** Kimlere katlanır bu gönül Ama yine gün eder gününü Yoluna devam eder hiç görmese de, önünü *** Dur yere ağladım bu gece Yine sabah olmadan gülerim İster sev, ister öldür beni Bu benim *** Kimlere katlanır bu gönül Ama yine gün eder gününü Yoluna devam eder hiç görmese de, önünü *** Dur yere ağladım bu gece Yine sabah olmadan gülerim İster sev, ister öldür beni Bu benim *** Kimlere katlanır bu gönül Ama yine gün eder gününü Yoluna devam eder hiç görmese, de önünü *** Dur yere ağladım bu gece Yine sabah olmadan gülerim İster sev, ister öldür beni Bu benim

Eğlen Günleri aştım da kendime şaştım Yine de geldim sana *** Az biraz gir sen de koynuma Günahı boynuma Az biraz gir sen de koynuma Günahı boynuma *** Eğlen, eğlen Gülü dalına, yolu sonuna Beni yanına, seni canıma Eli belime, lafı yerine koyar kader *** Eğlen, eğlen Gülü dalına, yolu sonuna Beni yanına, seni canıma Eli belime, lafı yerine koyar kader *** Yükün hep ağırdı, çektiğin kahırdı Yine de gül biraz *** Az biraz gel, sarıl bana Görmedim böyle naz Az biraz gel, sarıl bana Görmedim böyle naz *** Eğlen, eğlen Gülü dalına, yolu sonuna Beni yanına, seni canıma Eli belime, lafı yerine koyar kader *** Eğlen, eğlen Gülü dalına, yolu sonuna Beni yanına, seni canıma Eli belime, lafı yerine koyar kader *** Zaten al boynumuz kıldan ince Gül bari eğlenince Koy çalsın şarkımız sonralarda Önceler kirlenince *** Eğlen, eğlen Gülü dalına, yolu sonuna Beni yanına, seni canıma Eli belime, lafı yerine koyar kader *** Eğlen, eğlen Gülü dalına, yolu sonuna Beni yanına, seni canıma Eli belime, lafı yerine koyar kader

Gel Beni Kurtar Heyhat seni böyle sevene Yollarında bu dağları delene Yandı dayanmadı kalbim Kader aldı da sığmadı kefene *** Heyhat seni böyle sevene Ferhat oldum içindeki Şirin'e Ecel var yar bu cihanda Zaman akmaz ev bekleyene *** Ranzam çelikten Yattım efelikten Çık balkona şenlensin Manzaram delikten *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yine bizi buldu bu kara bulutlar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Daraldı çember azaldı umutlar *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yine bizi buldu bu kara bulutlar *** Heyhat seni böyle sevene Yollarında bu dağları delene Yandı dayanmadı kalbim Kader aldı da sığmadı kefene *** Ranzam çelikten Yattım efelikten Çık balkona şenlensin Manzaram delikten *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yine bizi buldu bu kara bulutlar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Daraldı çember azaldı umutlar *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yine bizi buldu bu kara bulutlar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Daraldı çember azaldı umutlar *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yine bizi buldu bu kara bulutlar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Daraldı çember azaldı umutlar *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yine bizi buldu bu kara bulutlar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Daraldı çember azaldı umutlar *** Gel beni kurtar, gel beni kurtar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Gel beni kurtar, gel beni kurtar Ranzam çelikten Gel beni kurtar, gel beni kurtar Yattım efelikten

Kapkara Yetmedi derman Fikrime ferman Bir daha dönmem, dönmem geriye *** Kalmadı halim Tükendi mecalim Duy beni zalim, dönmem geriye *** Fırtınalar, dinene kadar Sen korkma, çiçek bak hepsi geçecek Bu sular akar, yolumu tıkar *** Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara Meleğimin haresi yok Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru Yağmurun tanesi yok *** Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara Meleğimin haresi yok Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru Yağmurun tanesi yok *** Bugün daha sakin Amma velakin Bir daha dönmem, dönmem geriye *** Kaçtı huzurum Yollarda bulurum Bir daha dönmem, dönmem geriye *** Fırtınalar, dinene kadar Sen korkma, çiçek bak hepsi geçecek Bu sular akar, yolumu tıkar *** Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara Meleğimin haresi yok Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru Yağmurun tanesi yok *** Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara Meleğimin haresi yok Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru Yağmurun tanesi yok *** Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara Meleğimin haresi yok Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru Yağmurun tanesi yok *** Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara Meleğimin haresi yok Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru Yağmurun tanesi yok

Pes İtten aç bitten bezgin Vurdum yollarını gezdim Ay karanlık vay karanlık Sazdım sızdığımı sezdim Sazdım sızdığımı sezdim *** Gün doğar devran döner Aklı yoksa o da beni sever Ay karanlık vay karanlık Yazdım kızdığımı sezdim Yazdım kızdığımı sezdim *** Fırtınam ol, es beni aman Usturam ol kes Yendi beni yendi zalim dünyan Yendi dedim pes *** Zülüflerine dem üflerim Avuçlarına ses Yendi beni yendi zalim dünya Yendi dedim pes *** Bu ne zindan bu ne kahır? Allahım bana ver sabır Ay karanlık vay karanlık Sandım kandığımı sezdim Sandım kandığımı sezdim *** Yer kara, gök kara Aşkından düştüm dara Ay karanlık, vay karanlık Kördüm gördüğümü sezdim Kördüm gördüğümü sezdim *** Fırtınam ol, es beni aman Usturam ol kes Yendi beni yendi zalim dünyan Yendi dedim pes *** Zülüflerine dem üflerim Avuçlarına ses Yendi beni yendi zalim dünya Yendi dedim pes *** Avcındım avın oldum ya Derbeder dünya Yarinden yarım kalanı Darp eden dünya *** Fırtınam ol, es beni aman Usturam ol kes Yendi beni yendi zalim dünyan Yendi dedim pes *** Zülüflerine dem üflerim Avuçlarına ses Yendi beni yendi zalim dünya Yendi dedim pes

Umman Dondu Ha bu derdime çare bulana Ağlıyorum güldürmeyin İki yakam da bir olana Yanıyorum söndürmeyin *** Ha bu cihanda, alim olana Yaşıyorum öldürmeyin Yürürüm yolu, halim kalana Varıyorum döndürmeyin *** Umman dondu ormanlarım soldu Bu sefer sondu Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı Uzağıma kondu *** Yol daraldı gönlüm darda kaldı Bir haber var mı? Bir kuş geçti başkasını seçti Ah canım yandı *** Ha bu derdime çare bulana Ağlıyorum güldürmeyin İki yakam da bir olana Yanıyorum söndürmeyin *** Ha bu cihanda, alim olana Yaşıyorum öldürmeyin Yürürüm yolu, halim kalana Varıyorum döndürmeyin *** Umman dondu ormanlarım soldu Bu sefer sondu Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı Uzağıma kondu *** Yol daraldı gönlüm darda kaldı Bir haber var mı? Bir kuş geçti başkasını seçti Ah canım yandı

Çal Son kere çal, bakalım şarkımı Çal ya da gitme ve kal Dudaklarımda tadın Beni bi' tek sen anladın Şarkımı çal, ya da gitme ve kal *** Yolların aşınmış Gitmekten adım adım Şarkımı çal, ben ağlarım *** Aaah yüreğim yanıyor Sazı duvardan al Şarkımı son kere çal *** Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin (çal, çal) *** Son kere çal hadi çal şarkımı Çal ya da gitme ve kal Acıtır hayallerim, rüyalarımda inlerim Şarkımı çal, ben söylerim Bu günün sonu ölüm, boğazım düğüm düğüm Şarkımı çal, ben söylerim *** Aaah yüreğim yanıyor Sazı duvardan al Şarkımı son kere çal *** Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin (çal, çal) *** Çal güzelim bak, bu son olsun gidiyorsun Derdini güya, bırakıp dans ediyorsun *** Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin