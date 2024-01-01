Can Bonomo

-
Canım çıkar sıkıntıdan
Uykum deli, düşüm duman
Onlar kurar, üşenmeden
Ben yıkarım, hayalleri
***
Ah bu benim, ruhum bela
Sevdirmem kendimi kendime evvela
Savaş telaş, halim fena
İster sataş bana ister alış bakalım oluruna (yayay, yayay)
***
Ah bu benim, ruhum bela
Sevdirmem kendimi kendime evvela
Savaş telaş, halim fena
İster sataş bana ister alış bakalım oluruna
***
Hayatta hiç, yoktur yerim
Alışmadan, terk ederim
Güvenme hiç, sakın bana
Şarap içip kan kustum derim
***
Ah benim şu kapkara kalbimi
Ömrü bitse derdi bitmiyor
Kırılsa da atıyor
Yorulsa da atıyor
Seveni, anasını ağlatıyor
***
Ah bu benim, ruhum bela
Sevdirmem kendimi kendime evvela
Savaş telaş, halim fena
İster sataş bana ister alış bakalım oluruna (yayay, yayay)
***
Ah bu benim (ah bu benim)
Ruhum bela (ruhum bela)
Sevdirmem kendimi kendime evvela
Savaş telaş (savaş telaş), halim fena (halim fena)
İster sataş bana ister alış bakalım oluruna
-
Bardak taşıyor aman
Çok yalnızım ah kahretsin
Bir deli sevdalıyım ah
Allah sonumu hayretsin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Bardak taşıyor aman
Bıktım içime atmaktan
Bardak taşıyor aman
Bu dans, ateş ve baruttan
***
Dalgakıranlara tosladım ah
Derinlere rastlamadan
Bardak taşıyor aman
İdareten yaşamaktan
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Rüyalarımdan eder beni bu güneş
Umutlarımdan alev alev bir ateş
Aldı aklımı gülmelerin hay Allah
Kırdı geçirdi sillelerin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
-
Gidiyor musun hemen? gecenin sabahı var
Balkondaki güller bile senden çok dayandılar
Çok mutlu üstelik, bir de raks eder
Ben bi’ derdi derdim, ama dersem nükseder
***
İşte bak görüyor musun? a güzelim
Hep geride kalan olmaktır kaderim
***
Kimlere katlanır bu gönül
Ama yine gün eder gününü
Yoluna devam eder hiç görmese de, önünü
***
Dur yere ağladım bu gece
Yine sabah olmadan gülerim
İster sev, ister öldür beni
Bu benim
***
Gidiyor musun hemen? gecenin sabahı var
Balkondaki güller bile senden çok dayandılar
Çok mutlu üstelik, bir de raks eder
Ben bi’ derdi derdim, ama dersem nükseder
***
İşte bak görüyor musun? a güzelim
Hep geride kalan olmaktır kaderim
***
Kimlere katlanır bu gönül
Ama yine gün eder gününü
Yoluna devam eder hiç görmese de, önünü
***
Dur yere ağladım bu gece
Yine sabah olmadan gülerim
İster sev, ister öldür beni
Bu benim
***
Kimlere katlanır bu gönül
Ama yine gün eder gününü
Yoluna devam eder hiç görmese de, önünü
***
Dur yere ağladım bu gece
Yine sabah olmadan gülerim
İster sev, ister öldür beni
Bu benim
***
Kimlere katlanır bu gönül
Ama yine gün eder gününü
Yoluna devam eder hiç görmese, de önünü
***
Dur yere ağladım bu gece
Yine sabah olmadan gülerim
İster sev, ister öldür beni
Bu benim
-
Günleri aştım da kendime şaştım
Yine de geldim sana
***
Az biraz gir sen de koynuma
Günahı boynuma
Az biraz gir sen de koynuma
Günahı boynuma
***
Eğlen, eğlen
Gülü dalına, yolu sonuna
Beni yanına, seni canıma
Eli belime, lafı yerine koyar kader
***
Eğlen, eğlen
Gülü dalına, yolu sonuna
Beni yanına, seni canıma
Eli belime, lafı yerine koyar kader
***
Yükün hep ağırdı, çektiğin kahırdı
Yine de gül biraz
***
Az biraz gel, sarıl bana
Görmedim böyle naz
Az biraz gel, sarıl bana
Görmedim böyle naz
***
Eğlen, eğlen
Gülü dalına, yolu sonuna
Beni yanına, seni canıma
Eli belime, lafı yerine koyar kader
***
Eğlen, eğlen
Gülü dalına, yolu sonuna
Beni yanına, seni canıma
Eli belime, lafı yerine koyar kader
***
Zaten al boynumuz kıldan ince
Gül bari eğlenince
Koy çalsın şarkımız sonralarda
Önceler kirlenince
***
Eğlen, eğlen
Gülü dalına, yolu sonuna
Beni yanına, seni canıma
Eli belime, lafı yerine koyar kader
***
Eğlen, eğlen
Gülü dalına, yolu sonuna
Beni yanına, seni canıma
Eli belime, lafı yerine koyar kader
-
Heyhat seni böyle sevene
Yollarında bu dağları delene
Yandı dayanmadı kalbim
Kader aldı da sığmadı kefene
***
Heyhat seni böyle sevene
Ferhat oldum içindeki Şirin'e
Ecel var yar bu cihanda
Zaman akmaz ev bekleyene
***
Ranzam çelikten
Yattım efelikten
Çık balkona şenlensin
Manzaram delikten
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yine bizi buldu bu kara bulutlar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Daraldı çember azaldı umutlar
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yine bizi buldu bu kara bulutlar
***
Heyhat seni böyle sevene
Yollarında bu dağları delene
Yandı dayanmadı kalbim
Kader aldı da sığmadı kefene
***
Ranzam çelikten
Yattım efelikten
Çık balkona şenlensin
Manzaram delikten
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yine bizi buldu bu kara bulutlar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Daraldı çember azaldı umutlar
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yine bizi buldu bu kara bulutlar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Daraldı çember azaldı umutlar
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yine bizi buldu bu kara bulutlar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Daraldı çember azaldı umutlar
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yine bizi buldu bu kara bulutlar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Daraldı çember azaldı umutlar
***
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Ranzam çelikten
Gel beni kurtar, gel beni kurtar
Yattım efelikten
-
Yetmedi derman
Fikrime ferman
Bir daha dönmem, dönmem geriye
***
Kalmadı halim
Tükendi mecalim
Duy beni zalim, dönmem geriye
***
Fırtınalar, dinene kadar
Sen korkma, çiçek bak hepsi geçecek
Bu sular akar, yolumu tıkar
***
Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara
Meleğimin haresi yok
Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru
Yağmurun tanesi yok
***
Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara
Meleğimin haresi yok
Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru
Yağmurun tanesi yok
***
Bugün daha sakin
Amma velakin
Bir daha dönmem, dönmem geriye
***
Kaçtı huzurum
Yollarda bulurum
Bir daha dönmem, dönmem geriye
***
Fırtınalar, dinene kadar
Sen korkma, çiçek bak hepsi geçecek
Bu sular akar, yolumu tıkar
***
Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara
Meleğimin haresi yok
Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru
Yağmurun tanesi yok
***
Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara
Meleğimin haresi yok
Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru
Yağmurun tanesi yok
***
Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara
Meleğimin haresi yok
Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru
Yağmurun tanesi yok
***
Derdimin çaresi yok, bahtım kapkara
Meleğimin haresi yok
Yıldım susuzluğundan, kaldım kupkuru
Yağmurun tanesi yok
-
İtten aç bitten bezgin
Vurdum yollarını gezdim
Ay karanlık vay karanlık
Sazdım sızdığımı sezdim
Sazdım sızdığımı sezdim
***
Gün doğar devran döner
Aklı yoksa o da beni sever
Ay karanlık vay karanlık
Yazdım kızdığımı sezdim
Yazdım kızdığımı sezdim
***
Fırtınam ol, es beni aman
Usturam ol kes
Yendi beni yendi zalim dünyan
Yendi dedim pes
***
Zülüflerine dem üflerim
Avuçlarına ses
Yendi beni yendi zalim dünya
Yendi dedim pes
***
Bu ne zindan bu ne kahır?
Allahım bana ver sabır
Ay karanlık vay karanlık
Sandım kandığımı sezdim
Sandım kandığımı sezdim
***
Yer kara, gök kara
Aşkından düştüm dara
Ay karanlık, vay karanlık
Kördüm gördüğümü sezdim
Kördüm gördüğümü sezdim
***
Fırtınam ol, es beni aman
Usturam ol kes
Yendi beni yendi zalim dünyan
Yendi dedim pes
***
Zülüflerine dem üflerim
Avuçlarına ses
Yendi beni yendi zalim dünya
Yendi dedim pes
***
Avcındım avın oldum ya
Derbeder dünya
Yarinden yarım kalanı
Darp eden dünya
***
Fırtınam ol, es beni aman
Usturam ol kes
Yendi beni yendi zalim dünyan
Yendi dedim pes
***
Zülüflerine dem üflerim
Avuçlarına ses
Yendi beni yendi zalim dünya
Yendi dedim pes
-
Ha bu derdime çare bulana
Ağlıyorum güldürmeyin
İki yakam da bir olana
Yanıyorum söndürmeyin
***
Ha bu cihanda, alim olana
Yaşıyorum öldürmeyin
Yürürüm yolu, halim kalana
Varıyorum döndürmeyin
***
Umman dondu ormanlarım soldu
Bu sefer sondu
Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı
Uzağıma kondu
***
Yol daraldı gönlüm darda kaldı
Bir haber var mı?
Bir kuş geçti başkasını seçti
Ah canım yandı
***
Ha bu derdime çare bulana
Ağlıyorum güldürmeyin
İki yakam da bir olana
Yanıyorum söndürmeyin
***
Ha bu cihanda, alim olana
Yaşıyorum öldürmeyin
Yürürüm yolu, halim kalana
Varıyorum döndürmeyin
***
Umman dondu ormanlarım soldu
Bu sefer sondu
Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı
Uzağıma kondu
***
Yol daraldı gönlüm darda kaldı
Bir haber var mı?
Bir kuş geçti başkasını seçti
Ah canım yandı
-
Son kere çal, bakalım şarkımı
Çal ya da gitme ve kal
Dudaklarımda tadın
Beni bi' tek sen anladın
Şarkımı çal, ya da gitme ve kal
***
Yolların aşınmış
Gitmekten adım adım
Şarkımı çal, ben ağlarım
***
Aaah yüreğim yanıyor
Sazı duvardan al
Şarkımı son kere çal
***
Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin
Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin
Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan
Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan
Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin
Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin (çal, çal)
***
Son kere çal hadi çal şarkımı
Çal ya da gitme ve kal
Acıtır hayallerim, rüyalarımda inlerim
Şarkımı çal, ben söylerim
Bu günün sonu ölüm, boğazım düğüm düğüm
Şarkımı çal, ben söylerim
***
Aaah yüreğim yanıyor
Sazı duvardan al
Şarkımı son kere çal
***
Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin
Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin
Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan
Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan
Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin
Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin (çal, çal)
***
Çal güzelim bak, bu son olsun gidiyorsun
Derdini güya, bırakıp dans ediyorsun
***
Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin
Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin
Çal bu karanlık, çalıyor genç bu yaşımdan
Al gidiyor bak, çocuk aklım başımdan
Çal da düzelsin, kaderim sen ne güzelsin
Çal be yürekten, bu da benden sana gelsin
-
Evlerim hüzün, odalarım hasret, hasret
Yollarım uzun, dönemezsem affet, affet
Bağlarım üzüm, bekleme iki gözüm
Sana son sözüm, dönmezsem affet
***
Başucumda geçmişten, bir resim var
Girip içinde kendimi, dövesim var
Ne bir nefes, ne de bir hevesim var
Dönerim derim dönemem, dönesim var
Yaşayalım deme, bu gece, ölesim var
***
Günlerim uzun, anılarım hasret, hasret
Eskidi sazım, duyamazsan affet, affet
Gülmedi yüzüm, bekleme iki gözüm
Sana son sözüm, dönmezsem affet
***
Başucumda geçmişten, bir resim var
Girip içinde kendimi, dövesim var
Ne bir nefes, ne de bir hevesim var
Dönerim derim dönemem, dönesim var
Yaşayalım deme, bu gece, ölesim var
Dönerim derim dönemem, dönesim var
Yaşayalım deme, bu gece, ölesim var
***
Tutmayan dileklerim var, akmayan sular gibi
Tutma beni ağlarım bak, öksüz çocuklar gibi
Yaşanmamış hayallerim var, uçmayan kuşlar gibi
Uzanmışım yatağımda, sensizlik zulüm gibi
***
Başucumda geçmişten, bir resim var
Girip içinde kendimi, dövesim var
Ne bir nefes, ne de bir hevesim var
Dönerim derim dönemem, dönesim var
Yaşayalım deme, bu gece, ölesim var
Dönerim derim dönemem, dönesim var
Yaşayalım deme, bu gece, ölesim var