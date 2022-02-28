Rüyamda Buluttum Ft. Demet Evgar Şarkı Sözleri
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Can Bonomo
Rüyamda Buluttum Ft. Demet Evgar
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Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim
***
Yağdı durmuyor karlar
Eriyor yazım, kışım
Sen benim uğurlu yorganımdın
En masum bakışım
***
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
***
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından
***
Nerede başladı bu hikaye de
Ben böyle delirdim
Nasıl oldu da sevdim çok canımdan
Ben böyle değildim
***
Aktı dereler derelere bak
Geçiyor günüm gecem
Sen benim sigaram, suyum, çayım
En karmaşık bilmecem
***
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
***
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından
***
Yalnız uyursan rüyalara sor beni
Gel gör nerelerdeyim
Korkusuz göğün altında bir deli
Ölmedim avareyim
***
Rüyamda buluttum
Sensizliği unuttum
Yağmur oldum ağladım seni
Dizlerimde uyuttum
***
Uyandım gecenin bir vakti
Ne havadan ne sudan
Yağmur oldum ağladım seni
Bir nehrin yatağından