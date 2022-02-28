Can Bonomo

Nerede başladı bu hikaye de Ben böyle delirdim Nasıl oldu da sevdim çok canımdan Ben böyle değildim *** Yağdı durmuyor karlar Eriyor yazım, kışım Sen benim uğurlu yorganımdın En masum bakışım *** Rüyamda buluttum Sensizliği unuttum Yağmur oldum ağladım seni Dizlerimde uyuttum *** Uyandım gecenin bir vakti Ne havadan ne sudan Yağmur oldum ağladım seni Bir nehrin yatağından *** Nerede başladı bu hikaye de Ben böyle delirdim Nasıl oldu da sevdim çok canımdan Ben böyle değildim *** Aktı dereler derelere bak Geçiyor günüm gecem Sen benim sigaram, suyum, çayım En karmaşık bilmecem *** Rüyamda buluttum Sensizliği unuttum Yağmur oldum ağladım seni Dizlerimde uyuttum *** Uyandım gecenin bir vakti Ne havadan ne sudan Yağmur oldum ağladım seni Bir nehrin yatağından *** Yalnız uyursan rüyalara sor beni Gel gör nerelerdeyim Korkusuz göğün altında bir deli Ölmedim avareyim *** Rüyamda buluttum Sensizliği unuttum Yağmur oldum ağladım seni Dizlerimde uyuttum *** Uyandım gecenin bir vakti Ne havadan ne sudan Yağmur oldum ağladım seni Bir nehrin yatağından