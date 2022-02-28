Can Bonomo

Şaşkın Nereye uçarım ben, bilinmez Beni vurdular, beni vurdular Düştüm dünyaya yeniden Beni buldular, beni buldular *** Kimi sevdin sen yine, söyleme Sana sordular, sana sordular Aklın kaçmış yine yerinden Yine or'dalar, yine *** Ama sen durma böyle Yine ağla da anlat kendini Kaçma böyle Senin aklını almışlar ** Sana kalmam ben de Bana yollar, yıllar bulmuşlar Yan yan sen de Yine de dert, yine de zor olanı yapalım *** Sen ner'deydin Sana kim sundu hayatının aşkını Sen kimleydin Bana kim buldu senin gibi şaşkını *** Sen ner'deydin Sana kim sundu hayatının aşkını Sen kimleydin Bana kim buldu senin gibi şaşkını *** Sana gidiyor, sana önümde Yolu bilmeden, izi bulmadan Beni buldun mu sen içinde Aman kaybetme sesi duymadan *** Benim ol yine başka biçimde Kendin olmadan, ona varmadan Sen bensin başka biçimde Zor olanı al, kolaya kaçma *** Sen hiç sıkılma, hem çalar hem söylerim Yangından kaçma, bir parlar da sönerim Sen hiç unutma, rüyalarında senleyim Cevap arama, sorunun içindeyim *** Ama durma böyle Yine ağla da anlat kendini Kaçma böyle Senin aklını almışlar *** Sana kalmam ben de Bana yollar, yıllar bulmuşlar Yan yan sen de Yine de dert, yine de zor olanı yapalım

Bana Bir Saz Verin Ama sen beni sev bi', bak yine bulduğunda kaçarım ben Kimlere kandın, alem yine batmış, bak çıkarım ben Diner mi sandın, ama kendini zorlama böyle Kala kala kimlere kaldın, hayat sana zormuş, çok zormuş yandın *** Aşık mı oldun ama korkma geçiyor Yaranı sarma, ziyan Beni ne sandın, bak dünya dönüyor Sevdim de yandım, dünya yalan *** Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben *** Ama kendini bul bi', şeytana kandıysan söyle Kala kala kimlere kaldın, mutluysan üzgün bakma böyle Geçer mi sandın, bana alem durmuş mu söyle Yalan mı sandın, delikanlı severse sever böyle *** Aşık mı oldun ama korkma geçiyor Yaranı sarma, ziyan Beni ne sandın, bak dünya dönüyor Sevdim de yandım, dünya yalan, yalan *** Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben ** Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben