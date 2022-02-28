Can Bonomo

Nereye uçarım ben, bilinmez
Beni vurdular, beni vurdular
Düştüm dünyaya yeniden
Beni buldular, beni buldular
***
Kimi sevdin sen yine, söyleme
Sana sordular, sana sordular
Aklın kaçmış yine yerinden
Yine or'dalar, yine
***
Ama sen durma böyle
Yine ağla da anlat kendini
Kaçma böyle
Senin aklını almışlar
**
Sana kalmam ben de
Bana yollar, yıllar bulmuşlar
Yan yan sen de
Yine de dert, yine de zor olanı yapalım
***
Sen ner'deydin
Sana kim sundu hayatının aşkını
Sen kimleydin
Bana kim buldu senin gibi şaşkını
***
Sen ner'deydin
Sana kim sundu hayatının aşkını
Sen kimleydin
Bana kim buldu senin gibi şaşkını
***
Sana gidiyor, sana önümde
Yolu bilmeden, izi bulmadan
Beni buldun mu sen içinde
Aman kaybetme sesi duymadan
***
Benim ol yine başka biçimde
Kendin olmadan, ona varmadan
Sen bensin başka biçimde
Zor olanı al, kolaya kaçma
***
Sen hiç sıkılma, hem çalar hem söylerim
Yangından kaçma, bir parlar da sönerim
Sen hiç unutma, rüyalarında senleyim
Cevap arama, sorunun içindeyim
***
Ama durma böyle
Yine ağla da anlat kendini
Kaçma böyle
Senin aklını almışlar
***
Sana kalmam ben de
Bana yollar, yıllar bulmuşlar
Yan yan sen de
Yine de dert, yine de zor olanı yapalım
Ama sen beni sev bi', bak yine bulduğunda kaçarım ben
Kimlere kandın, alem yine batmış, bak çıkarım ben
Diner mi sandın, ama kendini zorlama böyle
Kala kala kimlere kaldın, hayat sana zormuş, çok zormuş yandın
***
Aşık mı oldun ama korkma geçiyor
Yaranı sarma, ziyan
Beni ne sandın, bak dünya dönüyor
Sevdim de yandım, dünya yalan
***
Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden
Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden
Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan
Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben
***
Ama kendini bul bi', şeytana kandıysan söyle
Kala kala kimlere kaldın, mutluysan üzgün bakma böyle
Geçer mi sandın, bana alem durmuş mu söyle
Yalan mı sandın, delikanlı severse sever böyle
***
Aşık mı oldun ama korkma geçiyor
Yaranı sarma, ziyan
Beni ne sandın, bak dünya dönüyor
Sevdim de yandım, dünya yalan, yalan
***
Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden
Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden
Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan
Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben
**
Bana bir saz verin, çalarım, atarım, tutarım keyfimden
Bana bir yaz verin, ısınır içim güneşinden
Bana bir naz yapan olur, ah ölürüm ben aşkımdan
Bana bir caz yapan olur, ah kızarım alev gibi ben