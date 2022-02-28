Bulunmam Gerek Şarkı Sözleri
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Can Bonomo
Bulunmam Gerek
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Başucuma mektup bırakmış, ve gitmiş
Kısacık bir mektupla beni, terk etmiş
Ne kadar mutluyduk oysa Tanrı şahidim
Her şey dünyaya ait ben ona aitim
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
Her şey hallolur tastamam
***
Tamam haklıydı belki de; değiştim
Söz ver ne olur hiç değişme, demiştim
O zamanlar başkaydı her şey şimdi sakinim
Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
***
Her şey hallolur tastamam
***
Sensiz, yaşlanamam
Nefes alamam, ama
Bir kez sesini duysam
Senden, uzaklaşamam
Yolu bulamam, ama
Bir kez, elini tutsam
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
***
Dön, sen ne dersen de tamam
Bitmişim halim yaman
Bi' sendin derdimi anlayan
Değ, tenime gözlerinle değ
O zaman hallolur her şey
Her şey hallolur tastamam
Her şey hallolur tastamam
-
Bir hikayem var
Bir hikayem bitmedi
Yorgandan yastıktan
Kokusu gitmedi
***
Yaz bana ne yazarsan yaz doktor
Ağladım ağlamaklar yetmedi
Yaz bana ne yazarsan yaz doktor
Ağladım ağlamaklar yetmedi
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
***
Hava kapanır eser batıdan
Bir çocuk evine döner yatıdan
Soy beni sol baştan soy doktor
Al beni kurtar bu sıkıntıdan
Soy beni sol baştan soy doktor
Al beni kurtar bu sıkıntıdan
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
***
Bitince kara kışlar
Ulaşır ona mektubumla kuşlar
Dinince yakarışlar
Belki de yeni bir ömür başlar
***
Geçince kara kışlar
Ulaşır ona mektubumla ve kuşlar
Dinince yakarışlar
Belki de yeni bir ömür başlar
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
***
Mutsuzum çok hastayım güldür beni doktor
Öldüm ama hayattayım tarifi çok zor
Çıkmaz bir sokaktayım gel bul beni doktor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
Sanki çocuk yaştayım bana bilmeceler sor
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