Can Bonomo

Başucuma mektup bırakmış, ve gitmiş Kısacık bir mektupla beni, terk etmiş Ne kadar mutluyduk oysa Tanrı şahidim Her şey dünyaya ait ben ona aitim *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam Her şey hallolur tastamam *** Tamam haklıydı belki de; değiştim Söz ver ne olur hiç değişme, demiştim O zamanlar başkaydı her şey şimdi sakinim Bu dünyayı sevmedim ama azaldı kinim *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam *** Her şey hallolur tastamam *** Sensiz, yaşlanamam Nefes alamam, ama Bir kez sesini duysam Senden, uzaklaşamam Yolu bulamam, ama Bir kez, elini tutsam *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam *** Dön, sen ne dersen de tamam Bitmişim halim yaman Bi' sendin derdimi anlayan Değ, tenime gözlerinle değ O zaman hallolur her şey Her şey hallolur tastamam Her şey hallolur tastamam