Can Bonomo

Ha bu derdime çare bulana Ağlıyorum güldürmeyin İki yakam da bir olana Yanıyorum söndürmeyin *** Ha bu cihanda, alim olana Yaşıyorum öldürmeyin Yürürüm yolu, halim kalana Varıyorum döndürmeyin *** Umman dondu ormanlarım soldu Bu sefer sondu Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı Uzağıma kondu *** Yol daraldı gönlüm darda kaldı Bir haber var mı? Bir kuş geçti başkasını seçti Ah canım yandı *** Ha bu derdime çare bulana Ağlıyorum güldürmeyin İki yakam da bir olana Yanıyorum söndürmeyin *** Ha bu cihanda, alim olana Yaşıyorum öldürmeyin Yürürüm yolu, halim kalana Varıyorum döndürmeyin *** Umman dondu ormanlarım soldu Bu sefer sondu Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı Uzağıma kondu *** Yol daraldı gönlüm darda kaldı Bir haber var mı? Bir kuş geçti başkasını seçti Ah canım yandı