Can Bonomo

Umman Dondu Şarkı Sözleri
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Ha bu derdime çare bulana
Ağlıyorum güldürmeyin
İki yakam da bir olana
Yanıyorum söndürmeyin
***
Ha bu cihanda, alim olana
Yaşıyorum öldürmeyin
Yürürüm yolu, halim kalana
Varıyorum döndürmeyin
***
Umman dondu ormanlarım soldu
Bu sefer sondu
Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı
Uzağıma kondu
***
Yol daraldı gönlüm darda kaldı
Bir haber var mı?
Bir kuş geçti başkasını seçti
Ah canım yandı
***
Ha bu derdime çare bulana
Ağlıyorum güldürmeyin
İki yakam da bir olana
Yanıyorum söndürmeyin
***
Ha bu cihanda, alim olana
Yaşıyorum öldürmeyin
Yürürüm yolu, halim kalana
Varıyorum döndürmeyin
***
Umman dondu ormanlarım soldu
Bu sefer sondu
Bir kuş uçtu tuzağımdan kaçtı
Uzağıma kondu
***
Yol daraldı gönlüm darda kaldı
Bir haber var mı?
Bir kuş geçti başkasını seçti
Ah canım yandı