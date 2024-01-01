Can Bonomo

Yan, yüksel alev alev ısıt beni de yan Uyan, uykularımdan uyan rüyalarımdan Dayan, dayan gönlüm dayan Elbet, bulunur sesini duyan Dayan, dayan gönlüm dayan Elbet, bulunur sesini duyan *** Hasret yanıyor içimde Ayrılıklar hep peşimde yan Bu cihan benimdir Yakarım alev, alev keyfim bilir *** Hasret yanıyor içimde Ayrılıklar hep peşimde yan Bu cihan benimdir Yakarım alev, alev keyfim bilir *** Yan, alevi duman duman aşsın bulutlarımdan Uyan, uykularımdan uyan umutlarımdan Dayan, dayan ruhum dayan Elbet, bulunur sesini duyan Dayan, dayan ruhum dayan Elbet, bulunur sesini duyan *** Hasret yanıyor içimde Ayrılıklar hep peşimde yan Bu cihan benimdir Yakarım alev, alev keyfim bilir *** Hasret yanıyor içimde Ayrılıklar hep peşimde yan Bu cihan benimdir Yakarım alev, alev keyfim bilir *** Bana beni biraz anlat Nerede kafi derim? Ne zaman tutmaz ellerim dilim *** Bana beni biraz anlat Nerede yangın yerim? Yanı yanıyor yanında bu ellerim *** Hasret yanıyor içimde Ayrılıklar hep peşimde yan Bu cihan benimdir Yakarım alev, alev keyfim bilir *** Hasret yanıyor içimde Ayrılıklar hep peşimde yan Bu cihan benimdir Yakarım alev, alev keyfim bilir

Bir kuş uçar pencereden haber verir ey Ben yanarım bu dağlar bana dar gelir ey Kal evim ol çil çil olsun taşların Ellerin yastık yorgan sarı saçların *** Kal gitme fikrim sende Sen bir başkasını sevsen de Var gitme ölürüm o zaman ben Yar gitme ölürüm o zaman ben *** Kal bugün canım ağrıyor Ellerim tenini arıyor Saçlarım tel tel ağrıyor Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Dur bugün ruhum eğik bak Yorgunum zormuş unutmak Her gün aynı dileği tutmak Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Yol beni al yarime ver gel bana ey Yol canım ol yoldaşım ol gül bana ey Bir gülü al doğur elime ciğerlerime Ben yandım selamet olsun diğerlerine *** Kal gitme fikrim sende Sen bir başkasını sevsen de Var gitme ölürüm o zaman ben Yar gitme ölürüm o zaman ben *** Kal bugün canım ağrıyor Ellerim tenini arıyor Saçlarım tel tel ağrıyor Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Dur bugün ruhum eğik bak Yorgunum zormuş unutmak Her gün aynı dileği tutmak Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Tutmayın tutmayın beni dağlar Benim sizden uzun şiirlerim var Yutmayın unutmayın beni bağlar Benim sizden büyük aşklarım var *** Kal bugün canım ağrıyor Ellerim tenini arıyor Saçlarım tel tel ağarıyor Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Dur bugün ruhum eğik bak Yorgunum zormuş unutmak Her gün aynı dileği tutmak Ölürüm ah ölürüm o zaman ben *** Ölürüm ah ölürüm o zaman ben