Can Bonomo

Kâinat Sustu Şarkı Sözleri
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Yan, yüksel alev alev ısıt beni de yan
Uyan, uykularımdan uyan rüyalarımdan
Dayan, dayan gönlüm dayan
Elbet, bulunur sesini duyan
Dayan, dayan gönlüm dayan
Elbet, bulunur sesini duyan
***
Hasret yanıyor içimde
Ayrılıklar hep peşimde yan
Bu cihan benimdir
Yakarım alev, alev keyfim bilir
***
Hasret yanıyor içimde
Ayrılıklar hep peşimde yan
Bu cihan benimdir
Yakarım alev, alev keyfim bilir
***
Yan, alevi duman duman aşsın bulutlarımdan
Uyan, uykularımdan uyan umutlarımdan
Dayan, dayan ruhum dayan
Elbet, bulunur sesini duyan
Dayan, dayan ruhum dayan
Elbet, bulunur sesini duyan
***
Hasret yanıyor içimde
Ayrılıklar hep peşimde yan
Bu cihan benimdir
Yakarım alev, alev keyfim bilir
***
Hasret yanıyor içimde
Ayrılıklar hep peşimde yan
Bu cihan benimdir
Yakarım alev, alev keyfim bilir
***
Bana beni biraz anlat
Nerede kafi derim?
Ne zaman tutmaz ellerim dilim
***
Bana beni biraz anlat
Nerede yangın yerim?
Yanı yanıyor yanında bu ellerim
***
Hasret yanıyor içimde
Ayrılıklar hep peşimde yan
Bu cihan benimdir
Yakarım alev, alev keyfim bilir
***
Hasret yanıyor içimde
Ayrılıklar hep peşimde yan
Bu cihan benimdir
Yakarım alev, alev keyfim bilir
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Bir kuş uçar pencereden haber verir ey
Ben yanarım bu dağlar bana dar gelir ey
Kal evim ol çil çil olsun taşların
Ellerin yastık yorgan sarı saçların
***
Kal gitme fikrim sende
Sen bir başkasını sevsen de
Var gitme ölürüm o zaman ben
Yar gitme ölürüm o zaman ben
***
Kal bugün canım ağrıyor
Ellerim tenini arıyor
Saçlarım tel tel ağrıyor
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Dur bugün ruhum eğik bak
Yorgunum zormuş unutmak
Her gün aynı dileği tutmak
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Yol beni al yarime ver gel bana ey
Yol canım ol yoldaşım ol gül bana ey
Bir gülü al doğur elime ciğerlerime
Ben yandım selamet olsun diğerlerine
***
Kal gitme fikrim sende
Sen bir başkasını sevsen de
Var gitme ölürüm o zaman ben
Yar gitme ölürüm o zaman ben
***
Kal bugün canım ağrıyor
Ellerim tenini arıyor
Saçlarım tel tel ağrıyor
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Dur bugün ruhum eğik bak
Yorgunum zormuş unutmak
Her gün aynı dileği tutmak
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Tutmayın tutmayın beni dağlar
Benim sizden uzun şiirlerim var
Yutmayın unutmayın beni bağlar
Benim sizden büyük aşklarım var
***
Kal bugün canım ağrıyor
Ellerim tenini arıyor
Saçlarım tel tel ağarıyor
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Dur bugün ruhum eğik bak
Yorgunum zormuş unutmak
Her gün aynı dileği tutmak
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben
***
Ölürüm ah ölürüm o zaman ben