Yine Karşılaşırsak Şarkı Sözleri
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Can Bonomo
Yine Karşılaşırsak
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Düşünürken geçmez yalnız saatler
Gölgem bile küs bana bomboş beyaz duvar
Bilsem nasıl gidiyor ne var ne yok?
O bile yeter, o bile yeter
***
Yine karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi
Tanır gibi bak bana
Hissetsem çok uzaklardan
O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter
***
Bir gün aklına düşsem
Bulursan eski bir resmimi
Ölmüş gibi say beni
Akıp gitse bir damla yaş
O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter
***
Dönersem geçmişe yollar toz duman
Kalırsam yerimde her günüm her gece aynı
Hiçbir şey olmamış gibi sussak
O bile yeter, o bile yeter
***
Yine karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi
Tanır gibi bak bana
Hissetsem çok uzaklardan
O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter
***
Bir gün aklına düşsem
Bulursan eski bir resmimi
Ölmüş gibi say beni
Akıp gitse bir damla yaş
O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter
***
Yine karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi
Tanır gibi bak bana
Hissetsem çok uzaklardan
O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter
***
Bir gün aklına düşsem
Bulursan eski bir resmimi
Ölmüş gibi say beni
Akıp gitse bir damla yaş
O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter