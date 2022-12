Can Bonomo

Düşünürken geçmez yalnız saatler Gölgem bile küs bana bomboş beyaz duvar Bilsem nasıl gidiyor ne var ne yok? O bile yeter, o bile yeter *** Yine karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi Tanır gibi bak bana Hissetsem çok uzaklardan O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter *** Bir gün aklına düşsem Bulursan eski bir resmimi Ölmüş gibi say beni Akıp gitse bir damla yaş O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter *** Dönersem geçmişe yollar toz duman Kalırsam yerimde her günüm her gece aynı Hiçbir şey olmamış gibi sussak O bile yeter, o bile yeter *** Yine karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi Tanır gibi bak bana Hissetsem çok uzaklardan O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter *** Bir gün aklına düşsem Bulursan eski bir resmimi Ölmüş gibi say beni Akıp gitse bir damla yaş O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter *** Yine karşılaşırsak unutmuş olursan ismimi Tanır gibi bak bana Hissetsem çok uzaklardan O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter *** Bir gün aklına düşsem Bulursan eski bir resmimi Ölmüş gibi say beni Akıp gitse bir damla yaş O bile yeter, o bile yeter, o bile yeter