Göğe Selam, Vol. 2 Şarkı Sözleri
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Can Bora Genç
Göğe Selam, Vol. 2
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Bana yolun seç diyorlar
Bozuk yolu seçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Seçemezsen geç diyorlar
Ben yolumdan geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Kimi batı, kimi doğu
***
Kuzey güney hepsi doğru
Kim seçer ki bozuk yolu
Eğri eğri, doğru doğru
Benim yolum bana doğru
***
Hiç yolumdan döner miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Bana yarin seç diyorlar
Vefasız yar seçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Seçemezsen geç diyorlar
Geç desen de geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Kimi tatlı buğday tenli
Kimi mahmur dudu dilli
Kimi esmer nokta benli
Eğri eğri, doğru doğru
***
Ben bulmuşum nazlı yari
Geç desen de geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Sevdiğini al diyorlar
Alsan bile yar yeter mi
Eğri eğri, doğru doğru
***
Var yoluna git diyorlar
Bir yol ile iş biter mi
Eğri eğri, doğru doğru
***
Bir karış da toprak gerek
Üstüne ev kurulmalı
Yar içinde oturmalı
Eğri eğri, doğru doğru
***
Barış demek toprak demek
Ben kendimi verir miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Barış demek toprak demek
Ben kendimi verir miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
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