Bekliyorum "Bir gün bir gece daha bırakmam seni ben asla Dayanmaz kalbim anla, acılar veren sen olma *** Sensiz her şey tatsız, anlamsız, unutmam seni imkansız Hayalimde seninle olmak, zor olsa bile kavuşmak Seni bekliyorum ben *** Seni ilk gördüğüm anda esir oldum ben sana Kül oldum yana yana, vuruldum ben sana Ruhumdasın sevgilim, aşkımız hep tek tesellim Deliler gibi sevdim, seni bekliyorum ben *** Duygularım paramparça, anlatsam açılsam ben sana Yalvarsam diz mi çöksem, belki de acırsın sen bana Yine hayaller peşindeyim, ateş oldun sen içimdesin Belki bir gün sen de seversin, budur benim tek dileğim Seni bekliyorum ben"

Çek Git Çek çek *** Evleniyorsun bir gün Havalarda uçuyorsun Cicim ayları başlarken Göründü her yer toz pembe *** Bir ay, iki ay, üç aydan sonra Cicim ayı bitiyor Hayat amma da zormuş demek Başlıyorsun şunu demeye *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Kavga ardı ardına gelir Zindan olur sana dünya Çok mutluyuz biz derken Ayrılmayı düşünürsün *** Birkaç denemeden sonra Baktın bu iş yürümüyor Hayat amma da zormuş demek Başlıyorsun bunu demeye *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan Bırak çek git, çek git be benim başımdan Bırak çek git, çek git be benim başımdan *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** (Bir, bu işin sonu baştan bellidir İki, bütün ipler elimde mi ki? Üç, karaktersizlerle uğraşmak güç Dört, gevezeliği bırak ayıbını ört) *** (Suç onda mı yoksa suç bende mi? Acaba suç kimde ikimizde mi? Severek evlenmiştik Uzun sürer zannetmiştik Zor günlerde sabretmiştik önemli mi?) *** (Konuşalım senle havadan sudan Çünkü kalbin olmuş zaten taştan Çok üstüme gelme, olmaz sil baştan Sen de artık çek git buralardan) *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Heeyy Hoooy *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan