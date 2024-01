Çek çek *** Evleniyorsun bir gün Havalarda uçuyorsun Cicim ayları başlarken Göründü her yer toz pembe *** Bir ay, iki ay, üç aydan sonra Cicim ayı bitiyor Hayat amma da zormuş demek Başlıyorsun şunu demeye *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Kavga ardı ardına gelir Zindan olur sana dünya Çok mutluyuz biz derken Ayrılmayı düşünürsün *** Birkaç denemeden sonra Baktın bu iş yürümüyor Hayat amma da zormuş demek Başlıyorsun bunu demeye *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan Bırak çek git, çek git be benim başımdan Bırak çek git, çek git be benim başımdan *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** (Bir, bu işin sonu baştan bellidir İki, bütün ipler elimde mi ki? Üç, karaktersizlerle uğraşmak güç Dört, gevezeliği bırak ayıbını ört) *** (Suç onda mı yoksa suç bende mi? Acaba suç kimde ikimizde mi? Severek evlenmiştik Uzun sürer zannetmiştik Zor günlerde sabretmiştik önemli mi?) *** (Konuşalım senle havadan sudan Çünkü kalbin olmuş zaten taştan Çok üstüme gelme, olmaz sil baştan Sen de artık çek git buralardan) *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (Çek çek) Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan) *** Heeyy Hoooy *** Bırak çek git, çek git be benim başımdan