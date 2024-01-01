Çek Git Şarkı Sözleri
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Çek çek
***
Evleniyorsun bir gün
Havalarda uçuyorsun
Cicim ayları başlarken
Göründü her yer toz pembe
***
Bir ay, iki ay, üç aydan sonra
Cicim ayı bitiyor
Hayat amma da zormuş demek
Başlıyorsun şunu demeye
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan)
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan)
***
Kavga ardı ardına gelir
Zindan olur sana dünya
Çok mutluyuz biz derken
Ayrılmayı düşünürsün
***
Birkaç denemeden sonra
Baktın bu iş yürümüyor
Hayat amma da zormuş demek
Başlıyorsun bunu demeye
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan)
***
(Bir, bu işin sonu baştan bellidir
İki, bütün ipler elimde mi ki?
Üç, karaktersizlerle uğraşmak güç
Dört, gevezeliği bırak ayıbını ört)
***
(Suç onda mı yoksa suç bende mi?
Acaba suç kimde ikimizde mi?
Severek evlenmiştik
Uzun sürer zannetmiştik
Zor günlerde sabretmiştik önemli mi?)
***
(Konuşalım senle havadan sudan
Çünkü kalbin olmuş zaten taştan
Çok üstüme gelme, olmaz sil baştan
Sen de artık çek git buralardan)
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan)
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
(Çek çek)
Bırak çek git, çek git be benim başımdan (başımdan)
***
Heeyy
Hoooy
***
Bırak çek git, çek git be benim başımdan
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"Bir gün bir gece daha bırakmam seni ben asla
Dayanmaz kalbim anla, acılar veren sen olma
***
Sensiz her şey tatsız, anlamsız, unutmam seni imkansız
Hayalimde seninle olmak, zor olsa bile kavuşmak
Seni bekliyorum ben
***
Seni ilk gördüğüm anda esir oldum ben sana
Kül oldum yana yana, vuruldum ben sana
Ruhumdasın sevgilim, aşkımız hep tek tesellim
Deliler gibi sevdim, seni bekliyorum ben
***
Duygularım paramparça, anlatsam açılsam ben sana
Yalvarsam diz mi çöksem, belki de acırsın sen bana
Yine hayaller peşindeyim, ateş oldun sen içimdesin
Belki bir gün sen de seversin, budur benim tek dileğim
Seni bekliyorum ben"
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seni kalbimden hiçbir zaman silemem
sensiz doğup, sensiz hiçbir zaman ölemem
benden başkasına seni asla yar etmem
daima yanında ben olayım sevgilim
***
seni sana anlatmaya çalıştım
gözlerinin içine baktım
düş olmuş sevdanın içinde
seni sana anlatmaya çalıştım
***
şıt kız baksana bana
kalbim atıyor dumtaka
yar etmem seni ellere
aşkından düştüm dillere
***
bir kalem olup, ellerinde tutuşsam
sana yazarak sevgimi denesem
kuş olup uçsam seninle göklerde
şiir olsam yaşasam kalbinde çizilsem*
***
o gözlerin gözlerime baktı
dünyayı yerinden oynattı
sensiz yattığım gecelerde
seni sana anlatmaya çalıştım
***
şıt kız baksana bana
kalbim atıyor dumtaka
yar etmem seni ellere
aşkından düştüm dillere
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