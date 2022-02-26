Bir Ben Kalsam Şarkı Sözleri
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Deliye döndü, kalbimden bir parça
Kopuyor sanki, dalından kibarca
Bu acı böyle, her yerimi sarar
Yarına kalmaz, ellerini tutar
***
Dursun dünya, çöksün dağlar
Bir ben kalsam, olur musun yanımda
***
Sarılabilsem, yangından korkmam
Bir umut olsa, ölmekten sakınmam
Bu acı bade, boğazımı yakar
Yarına kalmaz, aynaları kırar