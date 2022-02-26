Bunca Yıl Şarkı Sözleri
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Maviler saçına düşer
Toprağı kanatır
Budanır kanatların
Anlaşılmaz bunca yıl nasıl
Rüzgara kapıldığın
***
Aşk benim tenimi çalıp
Korkağı yaratır
Islanır yanaklarım
***
Anlaşılmaz bunca yıl nasıl
Nehrine kapıldığım
Bunca yıl sen
***
Yaprak gibi dökül kadehe
Uyku gibi dökül gözümden
Su gibi yaşa, kar gibi yağ
Dağ gibi kaç benden
***
Yaprak gibi dökül kadehe
Uyku gibi dökül gözümden
Su gibi yaşa, kar gibi yağ
Dağ gibi kaç benden
***
Ağlasam gücüne gider
Kol geren limanın uzanır halatların
Anlaşılmaz bunca yıl nasıl
Diplere batmadığım
***
Ağrılar şekeri olur kor gibi acının
Kül olur soğukların
Anlaşılmaz bunca yıl nasıl
Güneşe aldandığın
***
Bunca yıl sen
Yaprak gibi dökül kadehe
Uyku gibi dökül gözümden
Su gibi yaşa, kar gibi yağ
Dağ gibi kaç benden
***
Yaprak gibi dökül kadehe
Uyku gibi dökül gözümden
Su gibi yaşa, kar gibi yağ
Dağ gibi kaç benden
***
Yaşamaksızın dünya halini
Nedir bu yıldızlara merakın
Adını bilmeden meşhur dip sahafların
Solu tozunu, soluk sayfa dolu rafların
***
Yaprak gibi dökül kadehe
Uyku gibi dökül gözümden
Su gibi yaşa, kar gibi yağ
Dağ gibi kaç benden
***
Yaprak gibi dökül kadehe
Uyku gibi dökül gözümden
Su gibi yaşa, kar gibi yağ
Dağ gibi kaç benden