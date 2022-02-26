Maviler saçına düşer Toprağı kanatır Budanır kanatların Anlaşılmaz bunca yıl nasıl Rüzgara kapıldığın *** Aşk benim tenimi çalıp Korkağı yaratır Islanır yanaklarım *** Anlaşılmaz bunca yıl nasıl Nehrine kapıldığım Bunca yıl sen *** Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Su gibi yaşa, kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden *** Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Su gibi yaşa, kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden *** Ağlasam gücüne gider Kol geren limanın uzanır halatların Anlaşılmaz bunca yıl nasıl Diplere batmadığım *** Ağrılar şekeri olur kor gibi acının Kül olur soğukların Anlaşılmaz bunca yıl nasıl Güneşe aldandığın *** Bunca yıl sen Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Su gibi yaşa, kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden *** Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Su gibi yaşa, kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden *** Yaşamaksızın dünya halini Nedir bu yıldızlara merakın Adını bilmeden meşhur dip sahafların Solu tozunu, soluk sayfa dolu rafların *** Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Su gibi yaşa, kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden *** Yaprak gibi dökül kadehe Uyku gibi dökül gözümden Su gibi yaşa, kar gibi yağ Dağ gibi kaç benden