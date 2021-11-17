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7/24 Dinle Can Kazaz

Can Kazaz

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01

Bunca Yıl

02

Sürsün Bahar

03

Kırlangıçlar Gibi

04

Keşke Uyuyabilsem

05

Bir Ben Kalsam

...

KAPAT
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Çalma Listeleri

Karışık

Karışık

Alternatif | Slow Şarkılar

Alternatif | Slow Şarkılar

Öğlen Uykusu

Öğlen Uykusu

Can Kazaz

Can Kazaz

Duygusal Aşk Şarkıları

Duygusal Aşk Şarkıları

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