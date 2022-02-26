Duyar mısın? Şarkı Sözleri
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Duvarlar ardında saklandım
Gökten avucuma bir mum damlattım
Yansın ellerimin tüm günahları
Günler boyu, yollar boyu sanrımdan uyanmadım
***
Seslenirsem duyar mısın?
***
Bir ışıktan medet ummaktan
Karanlıklara battım
Bir damladan şifa bulmaktan
Çöl ortasında kaldım
***
Bir sır dağına bindim dolandım
Eteğinde bir ateş yaktım
Gün doğar gibi tütsün dumanları
Kömür gibi raylar boyu sanrımdan uyanmadım
***
Seslenirsem duyar mısın?
***
Bir ışıktan medet ummaktan
Karanlıklara battım
Bir damladan şifa bulmaktan
Çöl ortasında kaldım