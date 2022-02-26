Bütün Insanlar, Ninniler Söyler Bu Tarafsızlıktır, Ama Insan Arsızdır Yollar Yapar, Dağlar Aşar Bir Taraftar Bulur Yine Işte Insan Böyle.. *** Ama Insan Olmasak Bu Felaket Kalkar Mı? Belki De Insan Olsak Bu Sorunlar Biter *** Binlerce Yıldır Şarkılar Yazdık Bir Derdimiz Varmış Ama Insan Bencildir *** Yoldaş Arar, Aşktan Yanar Ihanet Peydah Olur Işte Insan Böyle *** Ama Insan Olmasak Bu Felaket Kalkar Mı? Belki De Insan Olsak Bu Sorunlar Biter