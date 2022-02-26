İnsan Şarkı Sözleri
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Bütün Insanlar, Ninniler Söyler
Bu Tarafsızlıktır, Ama Insan Arsızdır
Yollar Yapar, Dağlar Aşar
Bir Taraftar Bulur Yine
Işte Insan Böyle..
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Ama Insan Olmasak
Bu Felaket Kalkar Mı?
Belki De Insan Olsak
Bu Sorunlar Biter
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Binlerce Yıldır
Şarkılar Yazdık
Bir Derdimiz Varmış
Ama Insan Bencildir
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Yoldaş Arar, Aşktan Yanar
Ihanet Peydah Olur
Işte Insan Böyle
***
Ama Insan Olmasak
Bu Felaket Kalkar Mı?
Belki De Insan Olsak
Bu Sorunlar Biter