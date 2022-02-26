Kırlangıçlar Gibi Şarkı Sözleri
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Can Kazaz
Kırlangıçlar Gibi
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Yollar uzun dönme diyor
Beni insanlar yoruyor
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Göçmen kuşlar haber veriyor
Ufukta nehirler akıyor
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Ah, durmayalım
Ah, kırlangıçlar gibi
Ah, yolumuz uzun
Ah, kırlangıçlar gibi
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Bir göl kıyısına varıyoruz
Orada martılar uçuyor
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Zeytin dalları haber veriyor
Ufukta dargınlar barışıyor
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Ah, durmayalım
Ah, kırlangıçlar gibi
Ah, yolumuz uzun
Ah, kırlangıçlar gibi
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Bir dağın eteğine konuyoruz
Orada çiçekler açıyor
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Yıldızlar bize haber veriyor
Ufukta aşıklar buluşuyor
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Ah, durmayalım
Ah, kırlangıçlar gibi
Ah, yolumuz uzun
Ah, kırlangıçlar gibi