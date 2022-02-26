Kızılgerdan Şarkı Sözleri
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Hiçbir yerde bir evim yok
Yani sabit bir yerim yok
Bir sırt çantasında eşyalarla
Mutluluğumu özlüyorum
Bu denizler okyanuslar yüzünden
Doğru bildiğimi unutuyorum
Bir köy yolunda kahkahalarla
Kızgınlığımı saklıyorum
***
Yürüyorum
Yolumda yürüyorum
Anlaşılmadan yürüyorum
mmm
***
Bir kızıl gerdan, meşe dalında
Gösteriyor güzelliğini
En masum şeyler bile iltifatsız
Heyecanımı özlüyorum
Üzülsem mi? kabullensem mi?
Napacağımı bilemiyorum of
Yüzüme vurduğum bir avuç suyla
Ağladığımı gizliyorum
***
Yürüyorum
Yolumda yürüyorum
Anlaşılmadan yürüyorum
mmm
***
Biraz daha anlam bulurdum
Bir başıma kalabilseydim
Her saniye yanımda birileri
Sağ olun ama yoruluyorum
Çok çalıştım çok uğraştım
Sizin gibi olamıyorum
Bu narin ruhu bedenimde
Savaşırken taşıyamıyorum
***
Yürüyorum
Yolumda yürüyorum
Anlaşılmadan yürüyorum
mmm