Hiçbir yerde bir evim yok Yani sabit bir yerim yok Bir sırt çantasında eşyalarla Mutluluğumu özlüyorum Bu denizler okyanuslar yüzünden Doğru bildiğimi unutuyorum Bir köy yolunda kahkahalarla Kızgınlığımı saklıyorum *** Yürüyorum Yolumda yürüyorum Anlaşılmadan yürüyorum mmm *** Bir kızıl gerdan, meşe dalında Gösteriyor güzelliğini En masum şeyler bile iltifatsız Heyecanımı özlüyorum Üzülsem mi? kabullensem mi? Napacağımı bilemiyorum of Yüzüme vurduğum bir avuç suyla Ağladığımı gizliyorum *** Yürüyorum Yolumda yürüyorum Anlaşılmadan yürüyorum mmm *** Biraz daha anlam bulurdum Bir başıma kalabilseydim Her saniye yanımda birileri Sağ olun ama yoruluyorum Çok çalıştım çok uğraştım Sizin gibi olamıyorum Bu narin ruhu bedenimde Savaşırken taşıyamıyorum *** Yürüyorum Yolumda yürüyorum Anlaşılmadan yürüyorum mmm