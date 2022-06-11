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7/24 Dinle Can Koç Binalar Dar
Binalar Dar

Binalar Dar

11 Bölüm | 38:22
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Binalar Dar

Can Koç 03:43
02

Çak Ateşi

Can Koç 03:16
03

Bana Göre Değil

Can Koç 03:47
04

Sen

Can Koç 03:21
05

Dan Dan

Can Koç 03:04
06

Zehir

Can Koç 03:29
07

Yine de Dayanırım

Can Koç 03:34
08

Senin Gibi

Can Koç 04:10
09

Salına Salına Gel

Can Koç 03:27
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