Bana Göre Değil Şarkı Sözleri
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Binalar dar
Binalar dap dar
İçinde sıkışmış insanlar
Herkes kadar kaybolmak için
Köşelerini bulup
En tenhalarına geçip
***
Akıllar dar
Akıllar dap dar
İçinde sıkışmış anılar
Herkes kadar yok olmak için
Köşelerini bulup
En izbelerini seçip
***
Nasıl buluyor insan aradığını
Nasıl biliyor insan aradığını
***
Süzülmemek için bir binanın tepesinden
Basmamak için o tetiğe elin titremeden
***
Gölgelerin içinden
Gelir yine içimden
Bulabilecek misin beni bu gece
***
Gölgelerin içinden
Gelir yine içimden
Tutabilecek misin beni bu gece
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Bütün kokular birbirine karışmış
Yalnız benim bildiklerime herkesler alışmış
Bana göre değil
***
Bütün tenler birbirinin aynıymış
Yalnız benim sandıklarımı herkesler tatmış
Bana göre değil
***
Bütün bu dünya
Bütün bu düzen
Yüzüme güler
***
Bütün bu dünya
Bütün bu düzen
Arkamı dönünce içimden geçer
Bana göre değil
***
Etler yağlar birbirine dokunan
Kokuşmuşlar pislik içindeler
Kopmaz sandığın bütün bağlar kopmuşlar
Acı içindeler
***
İnsan işi zor insan işi zor
İnsan işi zorlaştırıyor
Bana göre değil
***
Bütün bu dünya
Bütün bu düzen
Yüzüme güler
***
Bütün bu dünya
Bütün bu düzen
Arkamı dönünce içimden geçer
Bana göre değil