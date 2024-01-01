Senin de hiç sevmediğin gibi Bıçaklar, silahlar, kanlar ve yaralar Havalarda uçuşurken *** En sevdiğin gibi Şaraplar, yataklar, öpüşler ve düşler Havalarda uçuşurken *** Kırgınım sana ben Yalnız beni değil Kendini de kandırmışsın *** Kırgınım sana ben Üstelik bu ana dek Hiç kırılmadığım gibi *** Ben gökyüzünü tutamam Yıldızları çalanlar var Bu karanlığın sebebi onlar *** Sözlerimi tutamam Hayalleri çalanlar var Bu vazgeçişimin suçlusu onlar *** Bu kırgınlık ki hafife gelmez İçimde büyür, içimde üşür Gönlüm dönüşür Ölüm çeker içim, ömür seçer içim *** Ben gökyüzünü tutamam Yıldızları çalanlar var Bu karanlığın sebebi onlar *** Sözlerimi tutamam Hayalleri çalanlar var Bu vazgeçişimin Suçlusu onlar *** Gökyüzünü tutamam Yıldızları çalanlar var Bu karanlığın sebebi onlar *** Sözlerimi tutamam Hayalleri çalanlar var Bu vazgeçişimin suçlusu onlar