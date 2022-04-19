Gökyüzünü Tutamam Şarkı Sözleri
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Can Koç
Gökyüzünü Tutamam
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Senin de hiç sevmediğin gibi
Bıçaklar, silahlar, kanlar ve yaralar
Havalarda uçuşurken
***
En sevdiğin gibi
Şaraplar, yataklar, öpüşler ve düşler
Havalarda uçuşurken
***
Kırgınım sana ben
Yalnız beni değil
Kendini de kandırmışsın
***
Kırgınım sana ben
Üstelik bu ana dek
Hiç kırılmadığım gibi
***
Ben gökyüzünü tutamam
Yıldızları çalanlar var
Bu karanlığın sebebi onlar
***
Sözlerimi tutamam
Hayalleri çalanlar var
Bu vazgeçişimin suçlusu onlar
***
Bu kırgınlık ki hafife gelmez
İçimde büyür, içimde üşür
Gönlüm dönüşür
Ölüm çeker içim, ömür seçer içim
***
Ben gökyüzünü tutamam
Yıldızları çalanlar var
Bu karanlığın sebebi onlar
***
Sözlerimi tutamam
Hayalleri çalanlar var
Bu vazgeçişimin
Suçlusu onlar
***
Gökyüzünü tutamam
Yıldızları çalanlar var
Bu karanlığın sebebi onlar
***
Sözlerimi tutamam
Hayalleri çalanlar var
Bu vazgeçişimin suçlusu onlar