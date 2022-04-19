Öpüyorum Kocaman Ne zaman kokunu duysa burnumun elleri Çekiyo' ciğerime, basıyo' Yaraya buz gibi *** Ne garip insanın adı gibi bildiği şeyleri Gün gelip yok sayması Hiç olmamış gibi *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Öpüyorum kocaman *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Gidiyorum buradan *** Her gece yanındaki boş yastığa uzanıp Ellerim arıyo' eskiyi Çok özlemiş gibi *** Ne garip insanın adı gibi bildiği şeyleri Hatırlamaya çalışırken Siyaha bürünüp gitmesi *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Öpüyorum kocaman *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Gidiyorum buradan

Salına Salına Gel Keskin bıçak Yine kan akacak Merhamet ister yaralı Seni kim anlayacak *** Keskin bir laf İçini kanatacak Merhamet ister yaralı Aklını kin saracak *** Salına salına gel Kendimi vuracağım ben Kimsenin bilmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Salına salına gel Canımı vereceğim ben Kimsenin gitmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Keskin bıçak Yine kan akacak Merhamet ister yaralı Seni kim anlayacak *** Keskin bir laf İçini kanatacak Merhamet ister yaralı Aklını kin saracak *** Salına salına gel Kendimi vuracağım ben Kimsenin bilmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Salına salına gel Canımı vereceğim ben Kimsenin gitmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Sakın dedim kendime Sakın kendini

Senin Gibi Derimin altında bir kıymık Dolanır dolanır tenimi Çıkarıp atsam içimden Koparır koparır etimi En büyük acım Benim ilacım Senin gibi *** Birileri bağır çağır aklımda Hiçbi' şeyi duymuyorum, duymuyorum Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum *** Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları Birileri bağır çağır aklımda Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum *** Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları *** Aklımın içinde bin tilki Geçirir geçirir dişini Çıkarıp atsam içimden Bitirir bitirir işimi En büyük acım Benim ilacım Senin gibi *** Birileri bağır çağır aklımda Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum *** Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları Birileri bağır çağır aklımda Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum *** Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları

Yine de Dayanırım Bin yıldır aynı hikaye Yine de vazgeçmiyor insan Kaybetmekten Kazananı olmayan savaşı *** Bin yıldır aynı hikaye Yine de vazgeçmiyor insan Etmekten Kabul olmayacak duayı *** Dal Nefesin yetebildiği kadar Ama cesetten ne farkı var Taşıyabileceğinden çok Sırtlananın *** Sar Merhem olabildiğin kadar Ama ölümden ne farkı var Kanamaktan kabuğu unutmuş Yaranın *** Al Beni gömdüğün o çukurdan Ama ceylandan ne farkı var Sırtını kuzuya dayayan Aslanın *** Kendimi kandırmaktan başta Çaresi yok yaşamanın Yine de inanırım Kendime acımaktan başka Çaresi yok yaşamanın Yine de dayanırım *** Dal Nefesin yetebildiği kadar Ama cesetten ne farkı var Taşıyabileceğinden çok Sırtlananın *** Sar Merhem olabildiğin kadar Ama ölümden ne farkı var Kanamaktan kabuğu unutmuş Yaranın