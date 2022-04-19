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7/24 Dinle Nefesin Yetebildiği Kadar

Nefesin Yetebildiği Kadar Şarkı Sözleri

Can Koç Nefesin Yetebildiği Kadar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Can Koç Nefesin Yetebildiği Kadar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nefesin Yetebildiği Kadar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Can Koç

Can Koç

Nefesin Yetebildiği Kadar

  • Salına Salına Gel

  • Öpüyorum Kocaman

  • Senin Gibi

  • Yine de Dayanırım

  • Zehir

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