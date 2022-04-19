Salına Salına Gel Keskin bıçak Yine kan akacak Merhamet ister yaralı Seni kim anlayacak *** Keskin bir laf İçini kanatacak Merhamet ister yaralı Aklını kin saracak *** Salına salına gel Kendimi vuracağım ben Kimsenin bilmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Salına salına gel Canımı vereceğim ben Kimsenin gitmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Keskin bıçak Yine kan akacak Merhamet ister yaralı Seni kim anlayacak *** Keskin bir laf İçini kanatacak Merhamet ister yaralı Aklını kin saracak *** Salına salına gel Kendimi vuracağım ben Kimsenin bilmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Salına salına gel Canımı vereceğim ben Kimsenin gitmediği yoldan yürüyüp Nereye varacağım ben *** Sakın dedim kendime Sakın kendini

Öpüyorum Kocaman Ne zaman kokunu duysa burnumun elleri Çekiyo' ciğerime, basıyo' Yaraya buz gibi *** Ne garip insanın adı gibi bildiği şeyleri Gün gelip yok sayması Hiç olmamış gibi *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Öpüyorum kocaman *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Gidiyorum buradan *** Her gece yanındaki boş yastığa uzanıp Ellerim arıyo' eskiyi Çok özlemiş gibi *** Ne garip insanın adı gibi bildiği şeyleri Hatırlamaya çalışırken Siyaha bürünüp gitmesi *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Öpüyorum kocaman *** Kendimi uyuşturmasam da Ben eski ben olmasam da Aklımda artık olmasa da Sesin, gülüşün Gidiyorum buradan

Senin Gibi Derimin altında bir kıymık Dolanır dolanır tenimi Çıkarıp atsam içimden Koparır koparır etimi En büyük acım Benim ilacım Senin gibi *** Birileri bağır çağır aklımda Hiçbi' şeyi duymuyorum, duymuyorum Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum *** Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları Birileri bağır çağır aklımda Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum *** Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları *** Aklımın içinde bin tilki Geçirir geçirir dişini Çıkarıp atsam içimden Bitirir bitirir işimi En büyük acım Benim ilacım Senin gibi *** Birileri bağır çağır aklımda Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum *** Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları Birileri bağır çağır aklımda Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum *** Sorular sorup kendime aslında Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum Kimin umurunda Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları

Yine de Dayanırım Bin yıldır aynı hikaye Yine de vazgeçmiyor insan Kaybetmekten Kazananı olmayan savaşı *** Bin yıldır aynı hikaye Yine de vazgeçmiyor insan Etmekten Kabul olmayacak duayı *** Dal Nefesin yetebildiği kadar Ama cesetten ne farkı var Taşıyabileceğinden çok Sırtlananın *** Sar Merhem olabildiğin kadar Ama ölümden ne farkı var Kanamaktan kabuğu unutmuş Yaranın *** Al Beni gömdüğün o çukurdan Ama ceylandan ne farkı var Sırtını kuzuya dayayan Aslanın *** Kendimi kandırmaktan başta Çaresi yok yaşamanın Yine de inanırım Kendime acımaktan başka Çaresi yok yaşamanın Yine de dayanırım *** Dal Nefesin yetebildiği kadar Ama cesetten ne farkı var Taşıyabileceğinden çok Sırtlananın *** Sar Merhem olabildiğin kadar Ama ölümden ne farkı var Kanamaktan kabuğu unutmuş Yaranın