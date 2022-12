Bir ömür biriktirdim Söyleyemediklerimi iliştirdim Kanattı hep, geçiştirdim Seni senden başka kimseden dinlemedim *** Bir ömür biriktirdim Söyleyemediklerimi iliştirdim Kanattı hep, geçiştirdim Seni senden başka kimseden dinlemedim *** İnsan insana zehir ya Seni sardılar sarmaşıklar gibi Beni onlar değil, sen al Sen al, sen karala, sen at *** İnsan insana yüktür ya Seni çeldiler şeytanlar gibi Beni onlar değil, sen al Sen al, sen yarala, sen at *** Bir ömür biriktirdim Söyleyemediklerimi iliştirdim Kanattı hep, geçiştirdim Seni senden başka kimseden dinlemedim *** İnsan insana zehir ya Seni sardılar sarmaşıklar gibi Beni onlar değil, sen al Sen al, sen karala, sen at *** İnsan insana yüktür ya Seni çeldiler şeytanlar gibi Beni onlar değil, sen al Sen al, sen yarala, sen at