Nefesin Yetebildiği Kadar Şarkı Sözleri
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Can Koç
Nefesin Yetebildiği Kadar
-
Bin yıldır aynı hikaye
Yine de vazgeçmiyor insan
Kaybetmekten
Kazananı olmayan savaşı
***
Bin yıldır aynı hikaye
Yine de vazgeçmiyor insan
Etmekten
Kabul olmayacak duayı
***
Dal
Nefesin yetebildiği kadar
Ama cesetten ne farkı var
Taşıyabileceğinden çok
Sırtlananın
***
Sar
Merhem olabildiğin kadar
Ama ölümden ne farkı var
Kanamaktan kabuğu unutmuş
Yaranın
***
Al
Beni gömdüğün o çukurdan
Ama ceylandan ne farkı var
Sırtını kuzuya dayayan
Aslanın
***
Kendimi kandırmaktan başta
Çaresi yok yaşamanın
Yine de inanırım
Kendime acımaktan başka
Çaresi yok yaşamanın
Yine de dayanırım
***
Dal
Nefesin yetebildiği kadar
Ama cesetten ne farkı var
Taşıyabileceğinden çok
Sırtlananın
***
Sar
Merhem olabildiğin kadar
Ama ölümden ne farkı var
Kanamaktan kabuğu unutmuş
Yaranın
-
Ne zaman kokunu duysa burnumun elleri
Çekiyo' ciğerime, basıyo'
Yaraya buz gibi
***
Ne garip insanın adı gibi bildiği şeyleri
Gün gelip yok sayması
Hiç olmamış gibi
***
Kendimi uyuşturmasam da
Ben eski ben olmasam da
Aklımda artık olmasa da
Sesin, gülüşün
Öpüyorum kocaman
***
Kendimi uyuşturmasam da
Ben eski ben olmasam da
Aklımda artık olmasa da
Sesin, gülüşün
Gidiyorum buradan
***
Her gece yanındaki boş yastığa uzanıp
Ellerim arıyo' eskiyi
Çok özlemiş gibi
***
Ne garip insanın adı gibi bildiği şeyleri
Hatırlamaya çalışırken
Siyaha bürünüp gitmesi
***
Kendimi uyuşturmasam da
Ben eski ben olmasam da
Aklımda artık olmasa da
Sesin, gülüşün
Öpüyorum kocaman
***
Kendimi uyuşturmasam da
Ben eski ben olmasam da
Aklımda artık olmasa da
Sesin, gülüşün
Gidiyorum buradan
-
Keskin bıçak
Yine kan akacak
Merhamet ister yaralı
Seni kim anlayacak
***
Keskin bir laf
İçini kanatacak
Merhamet ister yaralı
Aklını kin saracak
***
Salına salına gel
Kendimi vuracağım ben
Kimsenin bilmediği yoldan yürüyüp
Nereye varacağım ben
***
Salına salına gel
Canımı vereceğim ben
Kimsenin gitmediği yoldan yürüyüp
Nereye varacağım ben
***
Keskin bıçak
Yine kan akacak
Merhamet ister yaralı
Seni kim anlayacak
***
Keskin bir laf
İçini kanatacak
Merhamet ister yaralı
Aklını kin saracak
***
Salına salına gel
Kendimi vuracağım ben
Kimsenin bilmediği yoldan yürüyüp
Nereye varacağım ben
***
Salına salına gel
Canımı vereceğim ben
Kimsenin gitmediği yoldan yürüyüp
Nereye varacağım ben
***
Sakın dedim kendime
Sakın kendini
-
Derimin altında bir kıymık
Dolanır dolanır tenimi
Çıkarıp atsam içimden
Koparır koparır etimi
En büyük acım
Benim ilacım
Senin gibi
***
Birileri bağır çağır aklımda
Hiçbi' şeyi duymuyorum, duymuyorum
Sorular sorup kendime aslında
Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum
***
Kimin umurunda
Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları
Birileri bağır çağır aklımda
Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum
***
Sorular sorup kendime aslında
Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum
Kimin umurunda
Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları
***
Aklımın içinde bin tilki
Geçirir geçirir dişini
Çıkarıp atsam içimden
Bitirir bitirir işimi
En büyük acım
Benim ilacım
Senin gibi
***
Birileri bağır çağır aklımda
Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum
Sorular sorup kendime aslında
Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum
***
Kimin umurunda
Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları
Birileri bağır çağır aklımda
Hiçbir şeyi duymuyorum, duymuyorum
***
Sorular sorup kendime aslında
Hiçbirini bilmiyorum, bilmiyorum
Kimin umurunda
Geceleri yastığına anlattığın gözyaşları
-
Bir ömür biriktirdim
Söyleyemediklerimi iliştirdim
Kanattı hep, geçiştirdim
Seni senden başka kimseden dinlemedim
***
Bir ömür biriktirdim
Söyleyemediklerimi iliştirdim
Kanattı hep, geçiştirdim
Seni senden başka kimseden dinlemedim
***
İnsan insana zehir ya
Seni sardılar sarmaşıklar gibi
Beni onlar değil, sen al
Sen al, sen karala, sen at
***
İnsan insana yüktür ya
Seni çeldiler şeytanlar gibi
Beni onlar değil, sen al
Sen al, sen yarala, sen at
***
Bir ömür biriktirdim
Söyleyemediklerimi iliştirdim
Kanattı hep, geçiştirdim
Seni senden başka kimseden dinlemedim
***
İnsan insana zehir ya
Seni sardılar sarmaşıklar gibi
Beni onlar değil, sen al
Sen al, sen karala, sen at
***
İnsan insana yüktür ya
Seni çeldiler şeytanlar gibi
Beni onlar değil, sen al
Sen al, sen yarala, sen at